En 1866 creó un producto para combatir la desnutrición; hoy es la empresa de alimentos más grande del planeta

En 1866 creó un producto para combatir la desnutrición: hoy es la empresa de alimentos más valiosa del planeta

El químico y empresario de origen alemán desarrolló una fórmula nutricional que rápidamente ganó reconocimiento por su capacidad para mejorar la alimentación de los recién nacidos. Años después, en 1905, la empresa fundada por Nestlé se fusionó con la Anglo-Swiss Condensed Milk Company, dando origen a lo que hoy se conoce como el Grupo Nestlé. La unión marcó el comienzo de una etapa de crecimiento acelerado, impulsada por la apertura de centros de producción y la creación de una red internacional de ventas que se extendió por África, Asia, América Latina y Australia.

La expansión de la empresa no estuvo exenta de desafíos. El estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 impactó de lleno en los mercados globales y alteró las cadenas de suministro. Sin embargo, Nestlé logró mantener sus operaciones en medio de un contexto complejo, abasteciendo tanto a la población civil como a las fuerzas armadas de distintos países. Tras el conflicto, la empresa continuó ampliando su portafolio. En 1947 incorporó los productos de Maggi, una reconocida marca de sopas y condimentos, y adoptó el nombre de Nestlé Alimentana, fortaleciendo así su presencia en nuevos segmentos del mercado alimentario.

Nestlé

La empresa Nestlé en la actualidad

Más de un siglo y medio después de aquella primera fórmula infantil, Nestlé se ha consolidado como una de las mayores empresas de alimentos y bebidas del mundo. La multinacional opera en 186 países y cuenta con más de 270.000 empleados, con una estrategia centrada en la nutrición, la salud y el bienestar.

Su portafolio incluye más de 2.000 marcas que abarcan desde íconos globales como Nescafé y Nespresso hasta productos con fuerte arraigo local en distintos mercados. Además de alimentos y bebidas para consumo humano, la empresa ha expandido su actividad hacia la nutrición especializada y el cuidado de mascotas, diversificando su presencia en múltiples categorías.

Con sede en la ciudad de Vevey, Suiza, donde fue fundada hace más de 150 años, Nestlé es hoy un gigante que factura miles de millones de dólares al año y cuya historia comenzó con una idea simple pero revolucionaria: alimentar mejor a quienes más lo necesitaban.