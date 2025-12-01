Uno ascendió con Gimnasia y Esgrima, y el otro con Estudiantes de Río IV: la historia de los hermanos que jugarán en Primera División en 2026

En la Primera Nacional ya se definieron los dos equipos ascendidos que jugarán en la Primera División en el 2026. Luego de queGimnasia y Esgrima se consagrara campeón ante Deportivo Madryn, Estudiantes de Río IV se quedó con la segunda plaza para jugar en la elite del fútbol argentino luego de vencer al mismo rival.
La particularidad de estos dos ascensos es que cada plantel contó con el componente de una dupla de hermanos que este fin de año brindarán con el boleto a Primera División en casa. Se trata de los hermanos Antonini, Fermín y Juan, que con Gimnasia y Estudiantes de Río IV respectivamente se ganaron el máximo premio de la categoría en este 2025.
Fermín y Juan Antonini son de Primera División
Fermín Antonini marcó el paso de los hermanos este 2025 quedándose con el primer ascenso a la Primera División. El mayor de la dupla se consagró campeón con Gimnasia y Esgrima y, en cancha de Platense ante Deportivo Madryn, devolvió al Lobo a la elite del fútbol argentino luego de 41 años de ausencia.
Juan, por su parte, encontró en Estudiantes de Río IV la regularidad que le faltaba y hasta convirtió goles. El menor de los Antonini se consolidó en la zaga central del León del Imperio y también logró el esperado ascenso con el equipo dirigido por Iván Delfino.
La dupla de hermanos tuvo sus inicios profesionales en Sarmiento de Junín. En el 2021 ya sumarían su primer festejo juntos con el ascenso a Primera División del Verde que era dirigido entonces por Mario Sciacqua.
La separación fue inminente y el recorrido de ambos fue distinto en el mundo del fútbol. Juan Antonini se marchó a jugar en la segunda división del fútbol español mientras que Fermín recaló en Flandria, escribiendo su historia en el fútbol argentino.
El mediocampista de Gimnasia y Esgrima no tuvo un consistente paso el Canario y se marchó rumbo a Flandria. Allí volvería a formar parte de la historia grande en el 2023. En Deportivo Riestra consiguió el segundo ascenso a la Primera División (el primero lo había obtenido Independiente Rivadavia ante Almirante Brown) derrotando al Deportivo Maipú por 1 a 0 en Alta Córdoba.
El resto es relato conocido. Este año bajo la conducción, primero de Ezequiel Medrán y luego de Ariel Broggi, Fermín Antoni obtuvo el tercer ascenso de su carrera. Además de una merecida revancha luego de caer en la final del 2024 ante San Martín de San Juan.
Por su parte, Juan Antonini hizo una expedición de algunos años en el fútbol de España. Hasta el 2023 se mantuvo allí y consiguió consolidarse. Sin embargo, a su regreso al fútbol argentino, el marcador central tuvo que comenzar de nuevo ya que al llegar a Colón de Santa Fe no tuvo la regularidad que esperaba (jugó solo 4 partidos en todo el año).
Su amanecer en el fútbol argentino fue con el llamado de Iván Delfino (se conocían desde Sarmiento de Junín) a Estudiantes de Río IV. En el elenco cordobés disputó 38 partidos, marcó 3 goles y brindó una asistencia. Y para coronar, el ascenso. Sin dudas el desenlace esperado por el menor de los hermanos. "Un año extraordinario para la familia", aseguró Juan luego del encuentro ante Deportivo Madryn.