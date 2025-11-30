Luciano Abecasis habló de todo en Radio Nihuil tras su retiro de Independiente Rivadavia

Con respecto a su decisión de retirarse, reconoció: "Estoy viviendo las primeras sensaciones, estoy feliz con la determinación que tomé. Estoy disfrutando, estoy acomodando las cosas, hay que avanzar para adelante y no mirar para atrás, estoy en una transición, fue una decisión de vida, no era porque no pueda seguir jugando."

El cariño de los hinchas de Independiente Rivadavia

Luciano Abecasis contó que recibió muchas muestras de cariño y reconoció: "Cuando decidí retirarme recibí muchos mensajes de hinchas de Godoy Cruz, que me agradecieron el paso por el club. Me tocó estar en dos clubes muy importantes y recibí mucho respeto".

"Cuando vine tuve la suerte de convertir el primer gol con Aldosivi en la Primera Nacional, es muy lindo todo lo que he vivido en Independiente Rivadavia, no imaginaba ganar los dos títulos que logré", recordó.

Su definición sobre Alfredo Berti y Sebastián Villa

Sobre Sebastián Villa: "Es tremendo lo que juega, es un jugador desequilibrante que está viviendo un gran momento y lo pudimos disfrutar, tuvimos suerte que haya venido a Independiente Rivadavia y tiene un gran presente en su carrera", resaltó.

alfredo-berti-sebastian-villa-independiente-rivadavia Lucho Abecasis habló del entrenador Alfredo Berti y de su compañero Sebastián Villa. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Sobre Alfredo Berti: "Es un entrenador muy auténtico, directo, que nos ha dado mucho en estos años. Alfredo es un loco lindo".

Morro-Garcia.jpg Luciano Abecasis habló de la relación que tuvo con el Morro García.

Su recuerdo del Morro García

Su emoción al hablar sobre Santiago García: "El Morro es un hermano, era un ser humano excepcional, hablábamos seguido, la verdad no tengo respuestas, tengo los mejores recuerdos de él. Cuando sucedió eso ayudamos un poco a la familia durante un tiempo como pudimos y tratamos de ayudar a su hija Ema".

"La única vez que lo vi llorar fue cuando me fui, hizo una charla y dijo que yo era un hermano para él. Le mando un beso al cielo", agregó con emoción.

abecasis River. Luciano Abecasis ascendió con River Plate a Primera División en el 2012.

River Plate: "Era mi primera experiencia personal en River Plate jugando en la Primera Nacional. Estuve con grandes jugadores como Fernando Cavenaghi, el Chori Domínguez y con un entrenador que me marcó como Matías Almeyda", contó.

La trayectoria de Luciano Abecasis