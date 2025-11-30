Luciano Abecasis habló de todo en Radio Nihuil tras su retiro de Independiente Rivadavia

Luciano Abecasis es uno de los jugadores históricos y campeones de Independiente Rivadavia, El defensor estuvo el pasado sábado en Radio Nihuil en el programa Club Ovación y habló de todo en una rica entrevista.
Luciano Abecasis, el defensor de Independiente Rivadavia, le concedió una entrevista a Club Ovación, que se emite por Radio Nihuil y se refirió a muchos temas
Luciano Abecasis es uno de los jugadores históricos y campeones de Independiente Rivadavia, El defensor estuvo el pasado sábado en Radio Nihuil en el programa Club Ovación y habló de todo en una rica entrevista.
El jugador azul se refirió a la decisión que tomó de retirarse. El marcador lateral se dio el lujo de jugar en Godoy Cruz e Independiente Rivadavia y se ganó un respeto.
A los 35 años tras 14 años de carrera, Lucho puso fin a su carrrera. Fue un jugador que dejó todo por todos los clubes donde tuvo la oportunidad de jugar.
Con respecto a su decisión de retirarse, reconoció: "Estoy viviendo las primeras sensaciones, estoy feliz con la determinación que tomé. Estoy disfrutando, estoy acomodando las cosas, hay que avanzar para adelante y no mirar para atrás, estoy en una transición, fue una decisión de vida, no era porque no pueda seguir jugando."
Luciano Abecasis contó que recibió muchas muestras de cariño y reconoció: "Cuando decidí retirarme recibí muchos mensajes de hinchas de Godoy Cruz, que me agradecieron el paso por el club. Me tocó estar en dos clubes muy importantes y recibí mucho respeto".
"Cuando vine tuve la suerte de convertir el primer gol con Aldosivi en la Primera Nacional, es muy lindo todo lo que he vivido en Independiente Rivadavia, no imaginaba ganar los dos títulos que logré", recordó.
Sobre Sebastián Villa: "Es tremendo lo que juega, es un jugador desequilibrante que está viviendo un gran momento y lo pudimos disfrutar, tuvimos suerte que haya venido a Independiente Rivadavia y tiene un gran presente en su carrera", resaltó.
Sobre Alfredo Berti: "Es un entrenador muy auténtico, directo, que nos ha dado mucho en estos años. Alfredo es un loco lindo".
Su emoción al hablar sobre Santiago García: "El Morro es un hermano, era un ser humano excepcional, hablábamos seguido, la verdad no tengo respuestas, tengo los mejores recuerdos de él. Cuando sucedió eso ayudamos un poco a la familia durante un tiempo como pudimos y tratamos de ayudar a su hija Ema".
"La única vez que lo vi llorar fue cuando me fui, hizo una charla y dijo que yo era un hermano para él. Le mando un beso al cielo", agregó con emoción.
River Plate: "Era mi primera experiencia personal en River Plate jugando en la Primera Nacional. Estuve con grandes jugadores como Fernando Cavenaghi, el Chori Domínguez y con un entrenador que me marcó como Matías Almeyda", contó.