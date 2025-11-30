Un músico se descompensó en pleno recital y murió

De acuerdo al relato de los testigos, el guitarrista se desplomó repentinamente sobre el escenario cuando la banda tocaba el tercer tema de su repertorio musical.

"Se murió tocando en vivo", señaló otro músico que estaba presente en el bar en el momento en que Niz se descompensó.

El colega de la víctima explicó que el momento fue tan inesperado para todos los que estaban presentes que "nadie sabía qué hacer". “Nunca viví una cosa así”, dijo el hombre a través de sus redes sociales.

Las personas que estaban en el lugar intentaron reanimar a Niz cuando se desplomó y rápidamente lo trasladaron al Hospital San Martín. El músico murió pasada la medianoche, luego de que los médicos le realizaran maniobras de reanimación.

La triste despedida de sus colegas

Los integrantes de la banda Loca Sensación, que tocaban con Niz al momento de su fallecimiento, despidieron con mucho afecto al guitarrista.

"Te fuiste como vos quisiste, tocando tu guitarra. Fuiste un gran compañero y amigo. Tu partida nos dejó un vacío enorme", señalaron en el comunicado que se publicó en el diario El Día de La Plata.

musico2 Sorpresiva muerte. Un joven músico se descompensó en un recital y falleció.

Y agregaron: “Te vamos a extrañar muchísimo, ya nada va a ser igual. Nuestro pésame a la familia de Nahuel Niz. Tu banda, Loca Sensación: Ezequiel, Lucas y Tito”.

Quién era el músico que murió mientras tocaba

Nahuel Niz era un apasionado de la música, pero tenía un amor particular por la guitarra. En sus redes sociales, muchas veces demostró que tocaba el instrumento desde hacía varios años.

Junto a tres amigos, Ezequiel, Lucas y Tito, Niz conformó Loca Sensación, la banda con la que se presentó en reiteradas oportunidades en la capital bonaerense.

El músico también era padre de un nene e hincha del club Boca Juniors. En una de las fotos que compartió en Facebook, se mostró orgulloso de su amor por ambos con una remera infantil que llevaba el escudo del xeneize: “Mi papá y yo tenemos la misma pasión”, escribió.

