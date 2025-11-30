"Nafta tenemos...": la frase de Claudio Úbeda que ilusiona al Mundo Boca con el campeonato

Como no puede ser de otra manera, el DT de Boca no ocultó su felicidad. "Feliz por la victoria, partido difícil, sabíamos que iba a ser complejo, pero el equipo muestra solidez y coraje cuando la mano no viene bien, saber cómo resolver y creo que lo hicieron muy bien".

Úbeda decidió destacar la solidez defensiva de Boca, y se llenó de elogios para con Agustín Marchesín: "Hablamos mucho de la solidez defensiva, que de ahí se generan chances de ganar los partidos y cuando el arquero interviene bien como lo hace Agustín (Marchesín) me pone contento, es un tipo muy positivo que merece este momento".

Marchesin Úbeda destacó la actuación de Agustín Marchesín.

Ilusionado con lo que viene, Úbeda no esquivó la clásica pregunta: "Nafta tenemos bastante y estamos preparados para dar pelea. Hay que respetar a los rivales y sentimos que el grupo está 100% compenetrado en el día a día", confirmó optimista.

River depende de Boca para clasificar a la Copa Libertadores

Consumada la victoria del Xeneize sobre el Bicho, los resultados indican que únicamente el hecho de que Boca salga campeón puede permitir que River juegue la Copa Libertadores 2026, aunque en zona de repechaje.

Boca deberá superar a Racing o a Tigre para jugar la gran final. Del otro lado del cuadro se encuentra esperando Estudiantes, que puede cruzarse con Gimnasia o Barracas en semifinales.