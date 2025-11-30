"Nafta tenemos...": la frase de Claudio Úbeda que ilusiona al Mundo Boca con el campeonato

Boca venció a Argentinos Juniors por 1 a 0, con gol de Ayrton Costa, por el partido correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura. Ahora, el equipo de Claudio Úbeda está en semifinales, donde enfrentará al ganador de Racing o Tigre.
Luego de vencer a Argentinos Juniors, el entrenador de Boca se mostró conforme y feliz en conferencia de prensa
En conferencia de prensa, el entrenador de Boca se mostró entusiasmado con lo que viene, y declaró que el equipo está "preparado para dar pelea" de aquí hasta que su participación en el campeonato termine.
"Sabíamos cómo juega Argentinos y entendíamos cómo teníamos que contrarrestar a un equipo que tiene la virtud de tener posesión, y cuando robábamos y salíamos rápido, tuvimos chances de gol, en el 1T pudimos haber hecho 2 goles más", comenzó diciendo Úbeda.
Como no puede ser de otra manera, el DT de Boca no ocultó su felicidad. "Feliz por la victoria, partido difícil, sabíamos que iba a ser complejo, pero el equipo muestra solidez y coraje cuando la mano no viene bien, saber cómo resolver y creo que lo hicieron muy bien".
Úbeda decidió destacar la solidez defensiva de Boca, y se llenó de elogios para con Agustín Marchesín: "Hablamos mucho de la solidez defensiva, que de ahí se generan chances de ganar los partidos y cuando el arquero interviene bien como lo hace Agustín (Marchesín) me pone contento, es un tipo muy positivo que merece este momento".
Ilusionado con lo que viene, Úbeda no esquivó la clásica pregunta: "Nafta tenemos bastante y estamos preparados para dar pelea. Hay que respetar a los rivales y sentimos que el grupo está 100% compenetrado en el día a día", confirmó optimista.
Consumada la victoria del Xeneize sobre el Bicho, los resultados indican que únicamente el hecho de que Boca salga campeón puede permitir que River juegue la Copa Libertadores 2026, aunque en zona de repechaje.
Boca deberá superar a Racing o a Tigre para jugar la gran final. Del otro lado del cuadro se encuentra esperando Estudiantes, que puede cruzarse con Gimnasia o Barracas en semifinales.