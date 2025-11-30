Torneo Regional Amateur: se jugó la 6ta y última fecha de la etapa clasificatoria

Este fin de semana se jugó la sexta fecha y última de la Zona Cuyo del Torneo Regional Amateur, el certamen que es organizado por el Consejo Federal de AFA y donde participan quince equipos mendocinos. En esta edición participan 332 clubes de todo el país y el campeonato otorgará cuatro ascensos para el Torneo Federal A 2026.
Se terminó la segunda rueda de la etapa clasificatoria de las cuatro zonas donde participan los equipos mendocinos, donde ya se han clasificado varios equipos para la siguiente instancia.
Regional Amateur: Zona 4
Por la zona 4 este domingo Rincón de Atuel empató de local 1 a 1 con Ferro de General Alvear. Ramón Quiroga y Ezequiel Villalón fueron los goleadores.
Mientras que este lunes Huracán de San Rafael recibirá a Deportivo Malargüe.
En este grupo se han clasificado a la siguiente fase Huracán de San Rafael y Ferro de General Alvear, que sumaron 10 puntos.
Zona 5
Pacífico de General Alvear, el equipo dirigido por Daniel Dobrik, el viernes goleó 4 a 0 de local a Villa Atuel. Ramiro Riarte marcó el primer gol, Mauricio Del Secco anotó el segundo, Maximiliano Herrera y Cristian Estigarribia sellaron la goleada.
El equipo dirigido por Daniel Dobrik ganó los seis partidos que disputó, ha obtenido 18 unidades y se clasificó.
Mientras que Sportivo Pedal de San Rafael jugará de local este lunes desde las 21 ante Vialidad de Malargüe.
En este grupo están clasificados Pacífico de General Alvear con 18 puntos y Pedal de San Rafael con 7 unidades.
Zona 6
Volante Unidos de Malargüe goleó por 6 a 1 a Sport Club de San Carlos. Diego Arroyos en tres oportunidades, Agustín Carrión con un doblete y Elian Tilleria, anotaron los tantos para el local.
Mientras que Eugenio Bustos tiene 10 puntos, quedó libre y se clasificó.
Zona 7
Por la Zona 7 , Atlético Argentino le ganó 2 a 0 a La Dormida en Rivadavia. Los goles de la Academia fueron convertidos por Lucas Mas y Cristian Torito Lucero. Mientras que el viernes FADEP le ganó 2 a 1 a Arena Raffo con goles de Tomás López y Gonzalo Klusener.
Atlético Argentino y FADEP consiguieron 11 puntos y por diferencia de gol el equipo de Russell terminó en la primera ubicación.