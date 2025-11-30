Cuándo juega Boca la semifinal del Torneo Clausura y a quién enfrentaría

Boca venció por 1 a 0 a Argentinos Juniors este domingo, con un gol del ¡defensor Ayrton Costa, en La Bombonera, por los cuartos de final del Torneo Clausura. El Xeneize afrontará las semifinales.
Tras dejar en el camino al Bicho de La Paternal, el rival de Boca en semifinales saldrá del ganador del cruce entre Racing y Tigre, que se jugarán este lunes desde las 21.30 en Avellaneda.
Del otro lado de la llave, Estudiantes de La Plata espera por el vencedor del partido entre Gimnasia La Plata y Barracas Central, que se jugará este lunes dese¡de las 17 en el estadio Claudio Fabián Tapia.
Las dos semifinales se jugarán el próximo fin de semana, es decir. El sábado 6 de diciembre o el domingo 7 son las posibles fechas de esos dos partidos.
Ambos partidos se disputarán en el estadio del mejor clasificado en la tabla general, por lo que Boca, que terminó primero en su zona, será local en La Bombonera si pasa a la siguiente instancia.
A diferencia de lo sucedido en el Torneo Apertura 2025 que ganó Platense, en caso de igualdad al término de los 90 minutos habrá alargue y no irán directo a penales. Si persiste el empate luego de los 30 minuto extra, ahí si se definirá al clasificado desde los doce pasos.