Cuándo juega Boca la semifinal del Torneo Clausura y a quién enfrentaría

Cuándo juega Boca por la semifinal del Torneo Clausura

Las dos semifinales se jugarán el próximo fin de semana, es decir. El sábado 6 de diciembre o el domingo 7 son las posibles fechas de esos dos partidos.

Ambos partidos se disputarán en el estadio del mejor clasificado en la tabla general, por lo que Boca, que terminó primero en su zona, será local en La Bombonera si pasa a la siguiente instancia.

A diferencia de lo sucedido en el Torneo Apertura 2025 que ganó Platense, en caso de igualdad al término de los 90 minutos habrá alargue y no irán directo a penales. Si persiste el empate luego de los 30 minuto extra, ahí si se definirá al clasificado desde los doce pasos.