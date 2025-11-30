Boca pasó a semifinales y ratificó a su gran momento: derrotó a Argentinos Juniors en La Bombonera

Ahora el equipo auriazul debe enfrentar al ganador de Racing vs. Tigre, que se medirán este lunes a las 21.30 en Avellaneda.

El equipo de la Ribera de ganar sus últimos seis partidos con mucha solidez (3-1 a Barracas Central, 2-1 a Estudiantes de La Plata, 2-0 a River, 2-0 a Tigre, 2-0 a Talleres de Córdoba) y ahora al equipo de La Paternal.

Al minuto de juego Oroz exigió una buena respuesta de Marchesín.

Pero a los 4' llegó el tiro de esquina desde la derecha de Paredes, Merentiel le pegó de volea, Siri dio rebote y Costa la metió.

Un tiro desde lejos de Palacios dio en el travesaño. Se salvaba el Bicho.

Un cabezazo de Giménez fue atajado por Siri. El local cuando se lo proponía le hacía daño a su rival.

En el complemento el Bicho colorado fue a buscar el empate con desesperación, pero el dueño de casa le tapaba los caminos al gol.

A los 32' Lescano remató al arco y Marchesín salvó el arco xeneize.

Molina con un certero cabezazo estuvo cerca de empatar para los dirigidos por Nico Diez.

Porcel se erraba un gol increíble y el partido era muy emotivo.

Pero Boca ganaba una vez más y festejaba. Si el Xeneize sale campeón le daría la chance a su archirrival, River, de jugar el repechaje de la Copa Libertadores, ya que liberaría un cupo en la tanla anual.