Así quedó la estatua de Lionel Messi tras ser vandalizada en Mar del Plata

La AFA decidió premiar aRosario Central con el trofeo Campeón de Liga ya que fue el equipo que más puntos logró en el temporada y tanto Estudiantes como River Plate salieron a manifestar su disconformidad. La polémica continuó ya que diferentes murales de los campeones del mundo están siendo vandalizados y ahora le tocó a Lionel Messi.
Por la polémica de la AFA ahora vandalizaron una estatua de Lionel Messi
El fútbol argentino está convulsionado ya que se armó una gran polémica por el premio que la AFA decidió otorgarle a Rosario Central al punto que Estudiantes y River salieron a explicar que no hubo una votación para que se aprobara la entrega de dicho premio.
En la jornada del martes la Comisión Directiva de River se reunió donde se expusieron diferentes temas y fue Ignacio Villarroel quien le explicó a sus compañeros qué pasó realmente en las oficinas de Puerto Madero donde representantes de Rosario Central salieron con una copa que no tenía precedentes y que los 30 equipos que conforman Primera División no sabían que estaba en juego.
El vicepresidente 2º de la Banda ilustró a los presentes: "Está mal informado. Ni siquiera fue una reunión del Comité Ejecutivo de AFA. La decisión de ese campeonato, que es una atribución solamente del Comité Ejecutivo de AFA, está mal porque fue una reunión de la Liga Profesional, que es un órgano dentro de AFA, pero no es el Comité Ejecutivo".
El dirigente riverplatense hizo especial hincapié en el carácter del encuentro en Puerto Madero: "La formalidad de la reunión no tuvo la rigidez que generalmente tiene el Comité Ejecutivo de AFA, donde hay una orden del día” y que “fue una reunión informativa de cómo estaba planteado el calendario 2026".
Y los detalles continuaron: "Al final de la reunión, sin ponerlo a consideración, se comentó o informó a la mesa donde estaban los presidentes y vicepresidentes de los clubes que se iba a hacer un reconocimiento a Rosario Central por haber liderado la tabla de puntuación anual".
Después eso se transformó, sin ningún tipo de expresión de voluntad, consentimiento o voto, en lo que fue la entrega de la copa a Central.
Así quedó la estatua de Lionel Messi tras ser vandalizada en Mar del Plata
La bronca continúa y ahora la ligó la estatua de Lionel Messi ubicada en la esquina de Moreno y Santa Fe en Mar del Plata que durante la madrugada fue golpeada y destrozada.
La figura de Messi apareció con las piernas cortadas y con golpes en el rostro; no es la primera vez que sufre un ataque ya que hace un año el busto fue decapitado. La estatua fue instalada en 2018 en el restaurante y cafetería El Nuevo Mundial cuando Jorse Sampaoli lideraba a la Selección argentina.
Por el momento no se identificaron a los responsables del hecho.