En la jornada del martes la Comisión Directiva de River se reunió donde se expusieron diferentes temas y fue Ignacio Villarroel quien le explicó a sus compañeros qué pasó realmente en las oficinas de Puerto Madero donde representantes de Rosario Central salieron con una copa que no tenía precedentes y que los 30 equipos que conforman Primera División no sabían que estaba en juego.

El vicepresidente 2º de la Banda ilustró a los presentes: "Está mal informado. Ni siquiera fue una reunión del Comité Ejecutivo de AFA. La decisión de ese campeonato, que es una atribución solamente del Comité Ejecutivo de AFA, está mal porque fue una reunión de la Liga Profesional, que es un órgano dentro de AFA, pero no es el Comité Ejecutivo".

El dirigente riverplatense hizo especial hincapié en el carácter del encuentro en Puerto Madero: "La formalidad de la reunión no tuvo la rigidez que generalmente tiene el Comité Ejecutivo de AFA, donde hay una orden del día” y que “fue una reunión informativa de cómo estaba planteado el calendario 2026".

Y los detalles continuaron: "Al final de la reunión, sin ponerlo a consideración, se comentó o informó a la mesa donde estaban los presidentes y vicepresidentes de los clubes que se iba a hacer un reconocimiento a Rosario Central por haber liderado la tabla de puntuación anual".

Después eso se transformó, sin ningún tipo de expresión de voluntad, consentimiento o voto, en lo que fue la entrega de la copa a Central.

Así quedó la estatua de Lionel Messi tras ser vandalizada en Mar del Plata

La bronca continúa y ahora la ligó la estatua de Lionel Messi ubicada en la esquina de Moreno y Santa Fe en Mar del Plata que durante la madrugada fue golpeada y destrozada.

Estatua Lionel Messi vandalizada La estatua de Lionel Messi fue nuevamente vandalizada.

La figura de Messi apareció con las piernas cortadas y con golpes en el rostro; no es la primera vez que sufre un ataque ya que hace un año el busto fue decapitado. La estatua fue instalada en 2018 en el restaurante y cafetería El Nuevo Mundial cuando Jorse Sampaoli lideraba a la Selección argentina.

Estatua Lionel Messi La figura de Lionel Messi será restaurada.

Por el momento no se identificaron a los responsables del hecho.