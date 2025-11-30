La Garra, con Ayelén García, volvió a perder en el Mundial de Handball femenino

En el complemento Austria se puso arriba en el marcador con una buena ráfaga anotadora de Ines Ivancok-Soltic (fue la goleadora del partido con 8 conquistas) y terminó imponiéndose en el cotejo por cuatro de diferencia.

Lo que viene para La Garra en el Mundial de Handball femenino

La Garra irá por la clasificación a la ronda principal en el partido ante Egipto, que se jugará este martes 2 de diciembre, a las 14 hora de Argentina.

la-garra-austria-1 La Garra empezó mal el Mundial de Handball femenino.

Las goleadoras albicelestes fueron: Micaela Casasola (6 tantos), Elke Karsten (5), Carolina Bono (3), Malena Cavo (3), Lucía Dalle Crode (2), Ayelén García, Rocío Campigli, Berenice Frelier y Giuliana Gavilán.

Otros resultados de la jornada: Alemania 31-Serbia 20 e Islandia 33-Uruguay 19 (grupo C, en Sttutgart); España 31-Montenegro 26 e Islas Feroe 36-Paraguay 25 (grupo D, en Trier); Francia 47-China 21 y Polonia 29-Túnez 26 (grupo F, en s’Hertogenbosch)