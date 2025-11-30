La Garra, con Ayelén García, volvió a perder en el Mundial de Handball femenino
La Garra, con la mendocina Ayelén García, perdió este domingo por segunda vez consecutiva en el Mundial de Handball femenino, que se juega en Alemania y Países Bajos
Por UNO
La Garra, con la mendocina Ayelén García (Macarena Sans está lesionada y no pudo actuar), volvió a perder este domingo en el Mundial de Handball femenino, que se juega en Alemania y Países Bajos. El equipo dirigido por Mariano Muñoz cayó en la ciudad de Feyenoord ante Austria por 27-23.
El seleccionado femenino de handball había sufrido un traspié en el debut ante los Países Bajos por 25-32, en un partido de la zona E.
El equipo albiceleste hizo un buen primer tiempo en el logró situarse arriba -provisoriamente- 7-3, a los 10 minutos. Pero luego, el conjunto austríaco reaccionó y pudo emparejar 12-12, al cierre de la primera mitad.
En el complemento Austria se puso arriba en el marcador con una buena ráfaga anotadora de Ines Ivancok-Soltic (fue la goleadora del partido con 8 conquistas) y terminó imponiéndose en el cotejo por cuatro de diferencia.
Lo que viene para La Garra en el Mundial de Handball femenino
La Garra irá por la clasificación a la ronda principal en el partido ante Egipto, que se jugará este martes 2 de diciembre, a las 14 hora de Argentina.
Las goleadoras albicelestes fueron: Micaela Casasola (6 tantos), Elke Karsten (5), Carolina Bono (3), Malena Cavo (3), Lucía Dalle Crode (2), Ayelén García, Rocío Campigli, Berenice Frelier y Giuliana Gavilán.
Otros resultados de la jornada: Alemania 31-Serbia 20 e Islandia 33-Uruguay 19 (grupo C, en Sttutgart); España 31-Montenegro 26 e Islas Feroe 36-Paraguay 25 (grupo D, en Trier); Francia 47-China 21 y Polonia 29-Túnez 26 (grupo F, en s’Hertogenbosch)