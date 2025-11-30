Inicio Sociedad Ejercicio
Adultos mayores

Ni natación, ni el gimnasio: el ejercicio que reduce el riesgo de lesiones en adultos mayores

Un ejercicio se presenta como el ideal para reducir el riesgo de lesiones en adultos mayores, entre otros grandes beneficios

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Con este ejercicio, los adultos mayores podrán prevenir lesiones. 

Con este ejercicio, los adultos mayores podrán prevenir lesiones. 

Cuando una persona llega a cierta edad, lo cierto es que el riesgo de lesiones es mayor, debido a una combinación de factores físicos como la pérdida de masa muscular. Sin embargo, esto puede ser completamente prevenido gracias a la realización de un beneficioso ejercicio.

Si bien el gimnasio y la natación son recomendados para evitar este tipo de problemas en los adultos mayores, lo cierto es que esta actividad física no es tenida en cuenta por muchos.

estiramientos, adultos mayores
Este ejercicio mejora la flexibilidad, que es clave para un buen desarrollo cotidiano.&nbsp;

Este ejercicio mejora la flexibilidad, que es clave para un buen desarrollo cotidiano.

Estiramientos, el ejercicio ideal para reducir el riesgo de lesiones

Los estiramientos ofrecen múltiples beneficios para los adultos mayores, como el aumento de la flexibilidad y el rango de movimiento, lo que facilita las actividades diarias. También mejoran el equilibrio y contribuyen en la relajación general.

Pero, dentro de estas ventajas, una de las más destacadas es el hecho de reducir lesiones en los adultos mayores, algo que se da al aumentar la flexibilidad y el rango de movimiento.

Al mejorar la circulación sanguínea muscular y mantener los músculos sanos, los estiramientos ayudan a mantener el cuerpo más ágil y a absorber mejor todo tipo de impactos.

Visto de otra manera, al relajar la tensión acumulada, los estiramientos previenen que los músculos se acorten y tensen, lo que es una causa común de lesiones.

adultos mayores, estiramientos
Como si fuera poco, este ejercicio tambi&eacute;n cambia el estado de &aacute;nimo.

Como si fuera poco, este ejercicio también cambia el estado de ánimo.

La flexibilidad, especialmente cuando se combina con ejercicios de fortalecimiento, puede mejorar la postura, la estabilidad y el equilibrio, reduciendo el riesgo de caídas. Para todo esto, los ejercicios de estiramiento son ideales.

Recomendaciones a la hora de realizar este ejercicio

  • Utilice una silla estable y sin ruedas para apoyarse durante los ejercicios de pie o para sentarse si es necesario.
  • Hidrátese adecuadamente antes, durante y después de los estiramientos.
  • No debe sentir dolor agudo. Una ligera sensación de estiramiento es normal, pero si duele, deténgase.
  • La constancia es clave. La Organización Panamericana de la Salud (PAHO) recomienda al menos 150 minutos de actividad moderada a la semana.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar