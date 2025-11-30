Ni natación, ni el gimnasio: el ejercicio que reduce el riesgo de lesiones en adultos mayores

Pero, dentro de estas ventajas, una de las más destacadas es el hecho de reducir lesiones en los adultos mayores, algo que se da al aumentar la flexibilidad y el rango de movimiento.

Al mejorar la circulación sanguínea muscular y mantener los músculos sanos, los estiramientos ayudan a mantener el cuerpo más ágil y a absorber mejor todo tipo de impactos.

Visto de otra manera, al relajar la tensión acumulada, los estiramientos previenen que los músculos se acorten y tensen, lo que es una causa común de lesiones.

adultos mayores, estiramientos Como si fuera poco, este ejercicio también cambia el estado de ánimo.

La flexibilidad, especialmente cuando se combina con ejercicios de fortalecimiento, puede mejorar la postura, la estabilidad y el equilibrio, reduciendo el riesgo de caídas. Para todo esto, los ejercicios de estiramiento son ideales.

Recomendaciones a la hora de realizar este ejercicio