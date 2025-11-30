Ni natación, ni el gimnasio: el ejercicio que reduce el riesgo de lesiones en adultos mayores

Cuando una persona llega a cierta edad, lo cierto es que el riesgo de lesiones es mayor, debido a una combinación de factores físicos como la pérdida de masa muscular. Sin embargo, esto puede ser completamente prevenido gracias a la realización de un beneficioso ejercicio.
Si bien el gimnasio y la natación son recomendados para evitar este tipo de problemas en los adultos mayores, lo cierto es que esta actividad física no es tenida en cuenta por muchos.
Estiramientos, el ejercicio ideal para reducir el riesgo de lesiones
Los estiramientos ofrecen múltiples beneficios para los adultos mayores, como el aumento de la flexibilidad y el rango de movimiento, lo que facilita las actividades diarias. También mejoran el equilibrio y contribuyen en la relajación general.
Pero, dentro de estas ventajas, una de las más destacadas es el hecho de reducir lesiones en los adultos mayores, algo que se da al aumentar la flexibilidad y el rango de movimiento.
Al mejorar la circulación sanguínea muscular y mantener los músculos sanos, los estiramientos ayudan a mantener el cuerpo más ágil y a absorber mejor todo tipo de impactos.
Visto de otra manera, al relajar la tensión acumulada, los estiramientos previenen que los músculos se acorten y tensen, lo que es una causa común de lesiones.
La flexibilidad, especialmente cuando se combina con ejercicios de fortalecimiento, puede mejorar la postura, la estabilidad y el equilibrio, reduciendo el riesgo de caídas. Para todo esto, los ejercicios de estiramiento son ideales.
Recomendaciones a la hora de realizar este ejercicio
- Utilice una silla estable y sin ruedas para apoyarse durante los ejercicios de pie o para sentarse si es necesario.
- Hidrátese adecuadamente antes, durante y después de los estiramientos.
- No debe sentir dolor agudo. Una ligera sensación de estiramiento es normal, pero si duele, deténgase.
- La constancia es clave. La Organización Panamericana de la Salud (PAHO) recomienda al menos 150 minutos de actividad moderada a la semana.