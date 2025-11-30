Qué significa que tu perro arraste la cola por el suelo y cuándo ir a la veterinaria

Si el perro se desliza repetidamente con las nalgas por el suelo o se lame y muerde la zona anal, es probable que tenga un problema físico. Las causas comunes son las que se muestran a continuación:

Glándulas anales obstruidas : estas glándulas pueden llenarse y causar incomodidad, llevando al perro a frotarse para aliviarse. Es el motivo más frecuente.

: estas glándulas pueden llenarse y causar incomodidad, llevando al perro a frotarse para aliviarse. Es el motivo más frecuente. Parásitos intestinales : los gusanos u otros parásitos pueden causar picor e irritación en la zona anal.

: los gusanos u otros parásitos pueden causar picor e irritación en la zona anal. Alergias : las alergias alimentarias o ambientales pueden manifestarse con picazón generalizada, incluyendo la zona perianal.

: las alergias alimentarias o ambientales pueden manifestarse con picazón generalizada, incluyendo la zona perianal. Dolor o lesión: problemas en la columna, cadera o la propia cola (como el síndrome de cola flácida o "cola fría") pueden hacer que el perro mantenga la cola caída o la arrastre debido al dolor.

mascota, perro Las alergias pueden manifestarse con picazón generalizada.

Si el comportamiento de arrastrar la cola es persistente, frecuente y no está claramente relacionado con un estímulo evidente de miedo, es recomendable recurrir a la veterinaria cuanto antes.

Qué significa que la cola de un perro esté permanentemente baja

Que la cola de un perro esté permanentemente baja puede significar que está con miedo o es sumiso, o podría indicar un problema médico o una lesión de este tipo.

Justamente, la cola de una mascota podría ser un indicador de que algo no está bien. Por eso, es fundamental observar esta parte para conocer el estado de tu perro.