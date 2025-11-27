Qué significa que tu perro te espere en la puerta de casa y por qué puede ser un problema

Los perros son animales de hábitos y asocian horarios con eventos específicos. Si siempre llegas a la misma hora, tu perro aprende a anticipar tu regreso.

Esta es una clara señal que refleja que tu mascota te considera parte de su manada, y que tiene un fuerte vínculo contigo. Te extraña y quiere estar cerca de ti siempre.

mascota, perro En algunos casos, esta conducta puede indicar ansiedad por separación.

Algunos perros tienen un instinto natural de proteger su territorio y a su familia. Al estar en la puerta, se colocan en una posición estratégica para "vigilar" la entrada y asegurarse de que todo esté bien.

Sin embargo, no todo es color de rosas ya que, en algunos casos, este comportamiento puede reflejar ansiedad de separación en tu mascota.

Si el perro muestra signos de angustia, como ladridos excesivos, aullidos o comportamiento destructivo cuando te vas, podría estar sufriendo de ansiedad por separación. Otra de las señales es que esté permanentemente inquieto.

Cómo diferenciar y qué hacer ante este comportamiento

si está relajado, se acomoda, juega y mueves la cola con calma, es una señal de apego saludable. Fíjate en otros comportamientos: si además de esperarte rasca la puerta, ladra sin parar o muestra otros signos de estrés, podría ser ansiedad.

En el caso de que notes ansiedad en tu perro, la forma de solucionarlo es aumentando el ejercicio, estimulándolo mentalmente, y consultando con un especialista.