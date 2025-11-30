Franco Colapinto corrió en el Circuito Internacional de Losail, en el Gran Premio de Qatar, y terminó en el puesto 14, por delante de su compañero Pierre Gasly, quien finalizó 16°. El argentino, además de analizar la carrera, se mostró optimista porque solo queda una fecha para terminar la temporada y en 2026 comenzará con un monoplaza nuevo.
El coche de Alpine sigue siendo lento en comparación con el resto de las escuderías, y nuevamente el piloto de 22 años tuvo que lidiar con un circuito exigente, caracterizado por las altas temperaturas.
Qué dijo Franco Colapinto luego del Gran Premio de Qatar
Luego de finalizar en la posición 14 Franco Colapinto habló frente a los micrófonos: "Fue una carrera larga. En general, no había mucho a pesar de los cambios que hicimos. No encuentro el ritmo. Hay que tratar de entender un poquito más todo. Fue duro".
Ayer no manejé bien, hoy estuve mejor. Ayer no manejé bien, hoy estuve mejor.
LaFórmula 1 está llegando a su fin y por delante solo queda el GP de Abu Dhabi: "Es un circuito que no permite errores y está esa grava de mierda que no te deja irte un centímetro afuera". Sin embargo, el piloto nacido en Pilar ya está confirmado como titular en Alpine para el próximo año: "Ojalá que ya termine, queda poco. Último esfuerzo con el equipo y a cerrar bien el año".
"Es un circuito en el que se necesita velocidad y no encontré nada de set up, lo que quería tener en todo el fin de semana. Está siendo un fin de año difícil. Lo positivo es que queda una sola carrera. Ojalá que ya se termine, queda poco, último esfuerzo con el equipo y la fábrica", analizó el argentino.
"En general no había mucho a pesar los cambios que hicimos en el auto. Fue un día difícil, hoy y ayer. Hoy manejé mejor, pero patino mucho en las curvas", concluyó Franco Colapinto.
Próximo y último compromiso de Franco Colapinto en la temporada 2025
Gran Premio de Abu Dhabi que se realizara desde el viernes 5 al domingo 7 de diciembre. El evento principal se correrá a las 10.