Qué dijo Franco Colapinto luego del Gran Premio de Qatar

La Fórmula 1 está llegando a su fin y por delante solo queda el GP de Abu Dhabi: "Es un circuito que no permite errores y está esa grava de mierda que no te deja irte un centímetro afuera". Sin embargo, el piloto nacido en Pilar ya está confirmado como titular en Alpine para el próximo año: "Ojalá que ya termine, queda poco. Último esfuerzo con el equipo y a cerrar bien el año".

"Es un circuito en el que se necesita velocidad y no encontré nada de set up, lo que quería tener en todo el fin de semana. Está siendo un fin de año difícil. Lo positivo es que queda una sola carrera. Ojalá que ya se termine, queda poco, último esfuerzo con el equipo y la fábrica", analizó el argentino.

"En general no había mucho a pesar los cambios que hicimos en el auto. Fue un día difícil, hoy y ayer. Hoy manejé mejor, pero patino mucho en las curvas", concluyó Franco Colapinto.

Franco Colapinto - Alpine Franco Colapinto es optimista con respecto a los cambios de la Fórmula 1 que pueden beneficiar a Alpine.

Próximo y último compromiso de Franco Colapinto en la temporada 2025

Gran Premio de Abu Dhabi que se realizara desde el viernes 5 al domingo 7 de diciembre. El evento principal se correrá a las 10.

