Gonzalo Antolín abandonó y quedó en las puertas del título de la Clase 2 del Turismo Nacional

Gonzalo Antolín no pudo cumplir con el objetivo de coronarse campeón de la Clase 2 del Turismo Nacional, como local, ya que tuvo que abandonar cuando lideraba la final que se corrió este domingo en el Autódromo de San Martín.
El joven de 20 años Bautista Damiani (Toyota Yaris) se adjudicó el campeonato luego de ganar la final y alcanzar su segunda victoria de la temporada.
Damiani largó tercero y aprovechó el abandono de Gonzalo Antolín en la vuelta 7, cuando lideraba la carrera y sufrió la rotura del motor de su Peugeot 208.
“No hay nada que reprocharnos”, asumió contrariado el sureño tras quedar en las puertas no solo de ser campeón sino de hacerlo en condición de local.
El motor del sanrafaelino Gonzalo Antolín dijo basta cuando punteaba rumbo al campeonato. En la previa estaba toda la expectativa de su gente que había abonado con la buena performance del sábado, con la pole y el triunfo en la serie.
Pero los fierros le dijeron no al mendocino y en la carpa del piloto todo era lágrimas y desazón. Las imágenes de la TV mostraban al corredor mirando su auto lleno de tristeza.
Luego caminó para alejarse, y con humildad pidió disculpas a toda la gente que lo alentó en San Martín. Incluso Julián Santero se acercó a saludar al equipo para darle su apoyo.
Lo bello que ofrece el deporte llegó después, cuando las cámaras lo mostraron saludando y su box estalló en aplausos, sabiendo que se estuvo cerca, que luchó durante todo un año, y que "no asusta todo juego que tiene revancha".