Gonzalo Antolín abandonó y quedó en las puertas del título de la Clase 2 del Turismo Nacional

Embed - Gonzalo Antolín tras el abandono en la final de la Clase 2

“No hay nada que reprocharnos”, asumió contrariado el sureño tras quedar en las puertas no solo de ser campeón sino de hacerlo en condición de local.

Sube y baja de emociones en el box de Gonzalo Antolín

El motor del sanrafaelino Gonzalo Antolín dijo basta cuando punteaba rumbo al campeonato. En la previa estaba toda la expectativa de su gente que había abonado con la buena performance del sábado, con la pole y el triunfo en la serie.

Embed - Tristeza en el equipo de Gonzalo Antolín

Pero los fierros le dijeron no al mendocino y en la carpa del piloto todo era lágrimas y desazón. Las imágenes de la TV mostraban al corredor mirando su auto lleno de tristeza.

Luego caminó para alejarse, y con humildad pidió disculpas a toda la gente que lo alentó en San Martín. Incluso Julián Santero se acercó a saludar al equipo para darle su apoyo.

Lo bello que ofrece el deporte llegó después, cuando las cámaras lo mostraron saludando y su box estalló en aplausos, sabiendo que se estuvo cerca, que luchó durante todo un año, y que "no asusta todo juego que tiene revancha".