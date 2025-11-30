Las personas que no pueden acceder a los créditos hipotecarios tradicionales, encuentran en el IPV una alternativa superadora en muchos aspectos. Con distintas líneas para acceder a la casa propia, el organismo se caracteriza por brindar una posibilidad, por sobre todas las cosas, segura y económica.
Créditos hipotecarios del IPV: cómo anotarme para una casa propia con cuotas de 300 mil pesos
El IPV ofrece una línea de créditos hipotecarios con muchas facilidades, asegurando el acceso a una casa con cuotas muy bajas
De momento, el IPV cuenta con la inscripción abierta para tan solo una de sus líneas de créditos hipotecarios, y es justamente de la más permisiva, ya que la persona puede construir a su gusto. Dependiendo del tamaño de la casa, uno puede llegar a tener que pagar cuotas de 300 mil pesos, ya que es sumamente económica.
IPV: estos son los requisitos para acceder a un crédito hipotecario para la casa propia
El IPV ofrece varios servicios a la comunidad, pero el que más se destaca sin duda alguna es las diferentes líneas de créditos hipotecarios con el que cuenta y permite que, aquellos que no pueden acceder a un préstamo bancario tradicional, tengan una alternativa para llegar a la casa propia. Estas se caracterizan por tener una gran facilidad de pago y cuotas económicas.
En la actualidad, entre las líneas de créditos hipotecarios, solo una está abierta para inscribirse en el IPV, y se trata del programa Construyo Mi Casa. En este caso, a diferencia de otros, tiene una serie de requisitos que cumplir y que no pueden negociarse.
La línea de créditos hipotecarios del IPV otorga el 85% del inmueble, y el tamaño debe estar entre los 55 m² y 140 m².
Esta línea de créditos hipotecarios del IPV cuenta con requisitos muy claros, y estos son los siguientes:
- Ingreso Familiar Mínimo: $1.323.251,12 a $2.831.970,67
- Aplicable a vivienda única.
- Tener un terreno o adquirirlo en los 36 meses de ahorro previo.
- El terreno debe contar con luz y agua potable. Si es en un barrio cerrado, las expensas no deben superar el 50% del monto de la cuota de la alternativa IV (80 m2).
- No poseer inmuebles a su nombre.
IPV: cuánto pago de cuota por un crédito hipotecario según el tamaño de casa y mi ingreso
Para hacer una casa en particular, de acuerdo a los distintos parámetros de tamaño que impone el IPV, hay que tener determinado ingreso mínimo. Estos son los siguientes:
- 140 m²: Cuota mensual de $566.394,13 y un ingreso mínimo de $2.831.970,67.
- 120 m²: Cuota mensual de $497.552,19 y un ingreso mínimo de $2.487.760,94.
- 100 m²: Cuota mensual de $403.361,01 y un ingreso mínimo de $2.016.805,11.
- 80 m²: Cuota mensual de $339.831,53 y un ingreso mínimo de $1.699.157,63.
- 69 m²: Cuota mensual de $304.824,71 y un ingreso mínimo de $1.524.123,55.
- 55 m²: Cuota mensual de $264.650,22 y un ingreso mínimo de $1.323.251,12.
IPV: paso a paso para inscribirme a un crédito hipotecario
Inscribirse en esta línea de créditos hipotecarios del IPV cuenta con varios puntos, y la página web oficial, describe punto por punto los pasos que deben seguirse. Es importante remarcar que cada línea de préstamos varía sus requisitos y condiciones.
Los pasos a seguir para esta línea de créditos hipotecarios del IPV son los siguientes:
- Reunir toda la documentación, digitalizarla en caso de que sea necesario, completar el formulario con los datos y subir los archivos en PDF.
- Luego de esto, el IPV verifica el cumplimiento de los requisitos y evalúan la postulación.
- El siguiente paso es una evaluación de la aptitud de terrenos.
- Formalización de los contratos de ahorro previo con el IPV.
- Otorgamiento del crédito, ya sea porque se cumplió el periodo de ahorro (36 cuotas) o porque se participó de una licitación.
- Luego se procede a la construcción según el cronograma de desembolsos.