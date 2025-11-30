Créditos hipotecarios del IPV: cómo anotarme para una casa propia con cuotas de 300 mil pesos

En la actualidad, entre las líneas de créditos hipotecarios, solo una está abierta para inscribirse en el IPV, y se trata del programa Construyo Mi Casa. En este caso, a diferencia de otros, tiene una serie de requisitos que cumplir y que no pueden negociarse.

La línea de créditos hipotecarios del IPV otorga el 85% del inmueble, y el tamaño debe estar entre los 55 m² y 140 m².

casas creditos hipotecarios ipv 2.jpg

Esta línea de créditos hipotecarios del IPV cuenta con requisitos muy claros, y estos son los siguientes:

Ingreso Familiar Mínimo: $1.323.251,12 a $2.831.970,67

Aplicable a vivienda única.

Tener un terreno o adquirirlo en los 36 meses de ahorro previo.

El terreno debe contar con luz y agua potable. Si es en un barrio cerrado, las expensas no deben superar el 50% del monto de la cuota de la alternativa IV (80 m2).

No poseer inmuebles a su nombre.

IPV: cuánto pago de cuota por un crédito hipotecario según el tamaño de casa y mi ingreso

Para hacer una casa en particular, de acuerdo a los distintos parámetros de tamaño que impone el IPV, hay que tener determinado ingreso mínimo. Estos son los siguientes:

140 m²: Cuota mensual de $566.394,13 y un ingreso mínimo de $2.831.970,67.

Cuota mensual de $566.394,13 y un ingreso mínimo de $2.831.970,67. 120 m²: Cuota mensual de $497.552,19 y un ingreso mínimo de $2.487.760,94.

Cuota mensual de $497.552,19 y un ingreso mínimo de $2.487.760,94. 100 m²: Cuota mensual de $403.361,01 y un ingreso mínimo de $2.016.805,11.

Cuota mensual de $403.361,01 y un ingreso mínimo de $2.016.805,11. 80 m²: Cuota mensual de $339.831,53 y un ingreso mínimo de $1.699.157,63.

Cuota mensual de $339.831,53 y un ingreso mínimo de $1.699.157,63. 69 m²: Cuota mensual de $304.824,71 y un ingreso mínimo de $1.524.123,55.

Cuota mensual de $304.824,71 y un ingreso mínimo de $1.524.123,55. 55 m²: Cuota mensual de $264.650,22 y un ingreso mínimo de $1.323.251,12.

casas ipv1

IPV: paso a paso para inscribirme a un crédito hipotecario

Inscribirse en esta línea de créditos hipotecarios del IPV cuenta con varios puntos, y la página web oficial, describe punto por punto los pasos que deben seguirse. Es importante remarcar que cada línea de préstamos varía sus requisitos y condiciones.

Los pasos a seguir para esta línea de créditos hipotecarios del IPV son los siguientes: