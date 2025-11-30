Inicio Ovación Automovilismo Bernardo Llaver
Automovilismo

Canapino se coronó en San Martín y Berni Llaver subió al podio del Turismo Carretera 2000

Agustín Canapino se coronó como el primer campeón del Turismo Carretera 2000 en el Autódromo de San Martín y Bernardo Llaver fue 3ro. en la carrera y el campeonato.

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Canapino se quedó con el titulo del Turismo Carretera 2000.

Foto: Axel Lloret/UNO

Agustín Canapino se coronó como el primer campeón del Turismo Carretera 2000 tras concluir 5to. en la segunda final que se corrió este domingo en el Autódromo de San Martín y con Bernardo Llaver en el 3er. lugar de la carrera y del campeonato.

canapino llaver
Ardusso, Canapino y Llaver: los 3 primeros del campeonato de Turismo Carretera 2000.

Luego de 4 años, Canapino volvió a gritar campeón con el Renault Fluence del Axion Energy Sport en la segunda Final de la 12da. y última fecha del campeonato donde Facundo Ardusso (Honda Civic) repitió la victoria del sábado y se quedó con el subcampeonato.

El flamante campeón largó segundo y fue consciente de que le alcanzaba con llegar 13ro. para festejar y coronar una temporada que lo tuvo como dominador ya que sumó 4 victorias y 10 podios en 23 carreras.

Es el 16to. título de Agustín Canapino en el automovilismo nacional y el primero desde 2021 cuando ganó en el TC2000.

"Este título significa muchísimo porque es el campeonato en una categoría nacional que sumo para mi estadística frente a pilotos y equipos de primer nivel” (Agustín Canapino) "Este título significa muchísimo porque es el campeonato en una categoría nacional que sumo para mi estadística frente a pilotos y equipos de primer nivel” (Agustín Canapino)

Berni Llaver, tercero en la carrera y en el campeonato

Bernardo Llaver (Honda Civic) se dio el gusto de correr este fin de semana ante su gente y con chances de ser campeón.

Embed - Berni Llaver subió al podio en San Martín

El crédito local repitió el tercer puesto del sábado y quedó en esa misma ubicación en el campeonato tras una gran temporada con 11 podios en 23 carreras.

Facundo Ardusso (Honda Civic) fue el ganador de las dos carreras del fin de semana en el Turismo Carretera 2000 y aunque no le alcanzó para ser campeón fue el más ganador de la temporada con 5 triunfos.

La carrera 2 del Turismo Carretera 2000

