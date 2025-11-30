Canapino se coronó en San Martín y Berni Llaver subió al podio del Turismo Carretera 2000

Es el 16to. título de Agustín Canapino en el automovilismo nacional y el primero desde 2021 cuando ganó en el TC2000.

"Este título significa muchísimo porque es el campeonato en una categoría nacional que sumo para mi estadística frente a pilotos y equipos de primer nivel” (Agustín Canapino) "Este título significa muchísimo porque es el campeonato en una categoría nacional que sumo para mi estadística frente a pilotos y equipos de primer nivel” (Agustín Canapino)

Berni Llaver, tercero en la carrera y en el campeonato

Bernardo Llaver (Honda Civic) se dio el gusto de correr este fin de semana ante su gente y con chances de ser campeón.

Embed - Berni Llaver subió al podio en San Martín

El crédito local repitió el tercer puesto del sábado y quedó en esa misma ubicación en el campeonato tras una gran temporada con 11 podios en 23 carreras.

Facundo Ardusso (Honda Civic) fue el ganador de las dos carreras del fin de semana en el Turismo Carretera 2000 y aunque no le alcanzó para ser campeón fue el más ganador de la temporada con 5 triunfos.

La carrera 2 del Turismo Carretera 2000