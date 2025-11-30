Adiós a un ícono del hockey sobre césped: ¿De qué Valencia viniste?

WhatsApp Image 2025-11-30 at 11.33.56 AM Mauro Valencia, en la historia grande del hockey sobre césped local. Valentín Kark

Se cuidaron en la mala, espalda contra espada, hasta el final. Hubo un quiebre, algo pasó en esos chicos que entendieron que no bastaba con chapear en los cumpleaños de 15 en la Casa del Fundador, sino que tenían con qué dar la cara adentro de una carpeta. Mariano Caicedo y la vieja guardia ejercieron de guía para estos ya no tan pibes que volvieron al futuro para no irse nunca más.

Y empezaron a ganar, para no dejar de hacerlo nunca. Un torneo local, un Vendimia, una final del año...una Liga Nacional. Mauro Valencia ejerció de guía para forjar casi dos décadas de éxito permanente, con un club que borró la posibilidad del primer puesto. Changa se fue y volvió, aunque en realidad nunca dejó de estar.

Desde hoy, la 8 ya es símbolo de infinito y la cinta de capitán es herencia de los que vienen abajo: Lucho y Toti Coria, Carli Nicito, Gudi, Lucas Pérez, Lauti Córdoba. Esos que mamaron estirpe ganador y tienen la repisa de la pieza repleta de trofeos. Para Changa es momento de quedarse un poco acá, hasta el final, para siempre.

Club Alemán y Los Tordos, los campeones

En un sábado repleto de definiciones en el estadio de Godoy Cruz, hubo sentencia para el torneo Clausura de hockey sobre césped en ambas ramas. En caballeros, Alemán le ganó 2 a 1 a Leonardo Murialdo, mientras que en damas, Los Tordos venció por el mismo marcador a Banco Mendoza.