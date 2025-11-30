Club Alemán se consagró en el torneo Clausura y es rey absoluto del hockey sobre césped

Leonardo Murialdo nunca bajó los brazos y lo fue a buscar, encontrando su premio en el arranque del cuarto final: un corto que quedó inconcluso tras un remate de Fernández encontró a Julián Molineli que hizo un golón de revés para romper el arco y dejar la final en igualdad nuevamente.

A cinco minutos del desenlace, cuando había olor a penales australianos, Club Alemán elaboró una gran jugada: la manejó de izquierda a derecha, Moreno lo habilitó bien abierto a Manganelli en la derecho y el 6 buscó al Mago Coria dentro del área, que con un sutil desvió decretó la gloria. Salud, campeón.

Club Alemán y un doble festejo

En la misma jornada, la categoría quinta de damas de hockey sobre césped del Teutón también celebró a lo grande. Con goles de Sol Maldonado y Agostina Rodríguez, las chicas vencieron a Universidad de San Juan y se quedaron con el título local en damas. Una tarde redonda para el club.

Los Tordos se quedó con el Clausura de hockey sobre césped

En damas, la gloria fue para Los Tordos. En una definición pareja, las Azulgranas derrotaron a Banco Mendoza 2 a 1 con los tantos de Manuela Quevedo y Julieta Grinfeld, cerrando la temporada con tres títulos: Copa de Honor, Torneo Apertura y Torneo Clausura.