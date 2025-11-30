Inicio Ovación Hockey sobre césped Club Alemán
Penta bien

Club Alemán se consagró en el torneo Clausura y es rey absoluto del hockey sobre césped

En una picante final, Club Alemán le ganó a Leonardo Murialdo 2 a 1 y metió su quinto título en caballeros. Top.

Por UNO
Luciano Coria y Club Alemán campeón. Un loop interminable.

Luciano Coria y Club Alemán campeón. Un loop interminable.

Asociación de hockey

El nombre de hockey sobre césped masculino, al menos de un tiempo a esta parte, se llama Club Alemán. El Teutón le ganó a Leonardo Murialdo 2 a 1 en una pareja final, se quedó con el torneo Clausura ante una multitud e hilvanó su quinto título de manera consecutiva. Bestial.

La tarde/noche arrancó con pinta de emoción por la despedida de Mauro Valencia, histórico capitán del Club Alemán y símbolo del hockey sobre césped masculino, camiseta al margen. El 8 recibió una plaqueta y una camiseta con un signo de infinito en lugar del dorsal que siempre lució en su espalda.

hockey (8)
Moreno-Manganelli, la dupla que arm&oacute; el gol del t&iacute;tulo del Club Alem&aacute;n.

Moreno-Manganelli, la dupla que armó el gol del título del Club Alemán.

A partir de ahí, las emociones en cadena. Mauro Coria puso el partido en pausa dentro del área, y con el arte de ver lo imposible que lo caracteriza, le dio un toma y hacélo a Lautaro Gutiérrez que solo tuvo que empujarla contra la madera para romper el cero y adelantar a los teutones.

Leonardo Murialdo nunca bajó los brazos y lo fue a buscar, encontrando su premio en el arranque del cuarto final: un corto que quedó inconcluso tras un remate de Fernández encontró a Julián Molineli que hizo un golón de revés para romper el arco y dejar la final en igualdad nuevamente.

A cinco minutos del desenlace, cuando había olor a penales australianos, Club Alemán elaboró una gran jugada: la manejó de izquierda a derecha, Moreno lo habilitó bien abierto a Manganelli en la derecho y el 6 buscó al Mago Coria dentro del área, que con un sutil desvió decretó la gloria. Salud, campeón.

Club Alemán y un doble festejo

En la misma jornada, la categoría quinta de damas de hockey sobre césped del Teutón también celebró a lo grande. Con goles de Sol Maldonado y Agostina Rodríguez, las chicas vencieron a Universidad de San Juan y se quedaron con el título local en damas. Una tarde redonda para el club.

Los Tordos se quedó con el Clausura de hockey sobre césped

En damas, la gloria fue para Los Tordos. En una definición pareja, las Azulgranas derrotaron a Banco Mendoza 2 a 1 con los tantos de Manuela Quevedo y Julieta Grinfeld, cerrando la temporada con tres títulos: Copa de Honor, Torneo Apertura y Torneo Clausura.

Temas relacionados:

Más sobre Hockey sobre césped

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas