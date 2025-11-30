La Maratón Nocturna de Ciudad convocó a 2.000 corredores en su cuarta edición

maraton nocturna 2025

La propuesta deportiva, con una organización integral, contó con servicios de salud y emergencias, de forma tal de brindar absoluta protección a sus protagonistas, como así también con un amplio despliegue de seguridad a cargo de preventores del municipio y de limpieza.

El intendente Ulpiano Suarez vivió desde adentro el evento, compartiendo junto a los miles de atletas esta gratificante experiencia. “Esta maratón es mucho más que una carrera, es una celebración del deporte, de la vida activa y del encuentro en nuestra Ciudad. Nos enorgullece ver cómo miles de mendocinos y visitantes hacen propia esta propuesta que crece cada año. Desde la municipalidad seguimos apostando a actividades que fomenten hábitos saludables y que posicionen a la capital como una ciudad vibrante, innovadora y deportiva”, expresó.

Y agregó: “Vivimos una verdadera Fiesta del Running en la Maratón Nocturna de la Ciudad de Mendoza, consolidándonos como Ciudad del Deporte y epicentro de grandes eventos. Seguimos haciendo juntos una ciudad en la que con el deporte generamos bienestar, activamos la economía y potenciamos el desarrollo de nuestros espacios públicos“.

El circuito de la Maratón Nocturna

El recorrido principal atravesó las calles La Pampa, Mitre, la plaza Independencia y calle Emilio Civit hasta llegar a los Portones del Parque General San Martín.

Luego el circuito continuó por los Caballitos de Marly, la Fuente de los Continentes, el Rosedal y el Lago, antes de emprender el regreso hacia la línea de meta frente a Casa de Gobierno.

Los ganadores:

10K Damas

María Belén Alegre Ailin Funes Elisa Abarca

Varones

Ignacio Erario Ignacio Sánchez Juan Martín Fernández

Los premios en efectivo para la categoría general de 10K ($400.000 para el primer lugar, $300.000 para el segundo y $200.000 para el tercero), aportaron competitividad a la carrera, que convocó a corredores de todas partes de la provincia, el país y del extranjero.

Público con DJ

Uno de los momentos destacados de la noche fue el punto de aliento con DJ ubicado en los Portones del Parque. Allí, cientos de personas se congregaron para apoyar el paso de los atletas, generando un ambiente festivo que se convirtió en un atractivo central, incluso para quienes no participaron de la competencia.

Asimismo, la propuesta permitió a los corredores disfrutar de una experiencia única, rodeados de un público que acompañó en gran número y con entusiasmo desde el punto de partida y durante todo el trayecto.