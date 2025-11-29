Los Tordos venció a Banco Mendoza y es campeón del Torneo Clausura femenino de hockey sobre césped

Los Tordos venció por 2 a 1 a Banco Mendoza y se coronó campeón del Torneo Clausura femenino de hockey sobre césped, repitiendo lo que había hecho este año en el Torneo Apertura y en la Copa de Honor.
Los Tordos venció por 2 a 1 a Banco Mendoza y se coronó campeón del Torneo Clausura femenino de hockey sobre césped, repitiendo lo que había hecho este año en el Torneo Apertura y en la Copa de Honor.
Las azulgranas lo ganaban desde los primeros minutos con el gol de Manuela Quevedo, el conjunto de Chacras de Coria lo empató a través de Sofía Scarlatti y fue Julia Grinfeld, en el último cuarto, quien sentenció la victoria y el bicampeonato del conjunto dirigido por Franco Médici.
La final fue muy pareja e intensa, ambos equipos tuvieron chances de marcar y en el final Los Tordos fue más efectivo para quedarse con el festejo más grande en el estadio Ciudad de Godoy Cruz que presentó un gran marco de público.
Las dos hinchadas le pusieron color a la tarde en el Parque San Vicente y alentaron a dos equipos que hicieron una gran campaña para estar en el encuentro cumbre que cerró el año para el hockey sobre césped de Mendoza.
Es el título oficial número 20 de Los Tordos ya que fue campeón en 1971, 1986 y 1987, luego ganó el Apertura 2008, 2009, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018 y 2025; se coronó en el Clausura de 2010, 2011, 2012 y 2025, además de haber obtenido el Mendocino 2022 y la Copa de Honor de 2015, 2018, 2024 y 2025.