Los Tordos venció a Banco Mendoza y es campeón del Torneo Clausura femenino de hockey sobre césped

Los Tordos celebró en Godoy Cruz ante Banco Mendoza.

Las azulgranas lo ganaban desde los primeros minutos con el gol de Manuela Quevedo, el conjunto de Chacras de Coria lo empató a través de Sofía Scarlatti y fue Julia Grinfeld, en el último cuarto, quien sentenció la victoria y el bicampeonato del conjunto dirigido por Franco Médici.

los tordos 7 Foto: Axel Lloret/UNO

La final fue muy pareja e intensa, ambos equipos tuvieron chances de marcar y en el final Los Tordos fue más efectivo para quedarse con el festejo más grande en el estadio Ciudad de Godoy Cruz que presentó un gran marco de público.