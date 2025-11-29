Franco Colapinto hizo una fuerte autocrítica tras la clasificación del GP de Qatar de Fórmula 1

Luego de que las autoridades le anulen el registro de la primera vuelta por tocar la leca, el pilarense finalizó último y admitió: “Manejé mal, manejé mal toda la Qualy”.

colapinto 4

"No estuve fino, me fui afuera dos veces. Cometí muchos errores, me fui dos veces a la leca. No hay excusas", dijo con bronca y frustración Colapinto quien saldrá este domingo desde el último lugar de la grilla en la carrera principal que se iniciará a las 13 hora argentina en el Circuito Internacional de Lusail.