Franco Colapinto hizo una fuerte autocrítica tras la clasificación del GP de Qatar de Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo otra jornada decepcionante con el Alpine e hizo una fuerte autocrítica tras quedar eliminado en la Q1 del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.
Franco Colapinto tuvo otra jornada decepcionante con el Alpine e hizo una fuerte autocrítica tras quedar eliminado en la Q1 del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.
Franco Colapinto tuvo otra jornada decepcionante con el Alpine e hizo una fuerte autocrítica tras quedar eliminado en la Q1 del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.
Luego de que las autoridades le anulen el registro de la primera vuelta por tocar la leca, el pilarense finalizó último y admitió: “Manejé mal, manejé mal toda la Qualy”.
"No estuve fino, me fui afuera dos veces. Cometí muchos errores, me fui dos veces a la leca. No hay excusas", dijo con bronca y frustración Colapinto quien saldrá este domingo desde el último lugar de la grilla en la carrera principal que se iniciará a las 13 hora argentina en el Circuito Internacional de Lusail.
“Triste porque fue toda mía. No cerré una buena vuelta”, dijo estar el argentino después de terminar último y de que su compañero Pierre Gasly haya estado en la Q3 para clasificar 9no.
La actividad en el GP de Qatar se completará este domingo con la carrera principal que se iniciará a las 13 y será televisada en vivo por Fox Sports y Disney Plus Premium.
El campeonato de Fórmula 1 antes del GP de Qatar es liderado por Lando Norris (McLaren) con 396 puntos, Oscar Piastri (McLaren) tiene 374 y Max Verstappen (Red Bull) 371.
.