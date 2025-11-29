Franco Colapinto no pudo superar la Q1 y largará último en el GP de Qatar de Fórmula 1

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/1994831332648915033&partner=&hide_thread=false | Le eliminaron la vuelta cronometrada a Franco por exceder el límite de pista! pic.twitter.com/fpxl6eYf2y — Alpine ARG (@AlpineArg_) November 29, 2025

Tsunoda, Ocon, Hamilton, Stroll y Colapinto fueron los cinco pilotos que no pudieron superar la Q1 en la que Gasly fue 15 y los tres primeros fueron Russell, Norris y Piastri.

Luego, en la Q2, Piastri, Noris y Verstappen, en ese orden, marcaron el ritmo, Gasly avanzó al ubicarse 8 y los eliminados fueron Hulkenberg, Lawson, Bearman, Bortoletto y Albon.

El campeonato de Fórmula 1 antes del GP de Qatar

Lando Norris (McLaren) sigue siendo el líder del campeonato de pilotos de Fórmula 1 con 396 puntos, Oscar Piastri (McLaren) se acercó al llegar a 374 unidades tras ganar este sábado la carrera sprint y Max Verstappen (Red Bull) está cerca con 371.

El GP de Qatar de Fórmula 1 se disputará este domingo a las 13 hora argentina con TV por Fox Sports y Disney Plus Premium.