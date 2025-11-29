Franco Colapinto no pudo superar la Q1 y largará último en el GP de Qatar de Fórmula 1

Con problemas en su Alpine, Franco Colapinto no pudo superar la Q1 tras quedar último en la clasificación para la carrera este domingo en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.
En el Circuito Internacional de Lusail, el pilarense viene teniendo un fin de semana flojo y por ahora no pudo mejorar el puesto 20 ni en los entrenamientos, ni en la clasificación y carrera sprint y ahora tampoco en la clasificación.
Colapinto, cuyo tiempo de 1:22.080 fue eliminado por exceder el límite de pista, tuvo inconvenientes mecánicos y pese a un último intento no pudo mejorar su tiempo ni subir en la grilla.
Tsunoda, Ocon, Hamilton, Stroll y Colapinto fueron los cinco pilotos que no pudieron superar la Q1 en la que Gasly fue 15 y los tres primeros fueron Russell, Norris y Piastri.
Luego, en la Q2, Piastri, Noris y Verstappen, en ese orden, marcaron el ritmo, Gasly avanzó al ubicarse 8 y los eliminados fueron Hulkenberg, Lawson, Bearman, Bortoletto y Albon.
Lando Norris (McLaren) sigue siendo el líder del campeonato de pilotos de Fórmula 1 con 396 puntos, Oscar Piastri (McLaren) se acercó al llegar a 374 unidades tras ganar este sábado la carrera sprint y Max Verstappen (Red Bull) está cerca con 371.
El GP de Qatar de Fórmula 1 se disputará este domingo a las 13 hora argentina con TV por Fox Sports y Disney Plus Premium.