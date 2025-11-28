Netflix: no dura ni 2 horas y es una de las mejores películas del 2024

Con una historia que no llega a las 2 horas de duración en total, la película se convirtió en una verdadera sensación dentro del género de suspenso en Netflix, llegando a ser una de las más vistas a nivel mundial. A casi un año de su estreno, la oferta continúa destacándose y siendo una de las principales recomendaciones del catálogo de series y películas, contando con una gran cantidad de reproducciones.

Esta película fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2024, y desde entonces, aparece como una de las principales ofertas del género en la plataforma.

Embed - Lo que hay adentro | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la película Lo que hay dentro

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta novedosa e interesante película, Lo que hay dentro centra su historia en: "Un reencuentro de amigos de la universidad justo antes de una boda se convierte en una pesadilla existencial cuando alguien aparece por sorpresa con un misterioso maletín".

Con detalles muy originales en su grabación, la película ha logrado atrapar a los suscriptores de Netflix.

lo que hay dentro 1

Reparto de Lo que hay dentro, película de Netflix

Brittany O'Grady como Shelby

James Morosini como Cyrus

Alycia Debnam-Carey como Nikki

Devon Terrell como Reuben

Gavin Leatherwood como Dennis

Reina Hardesty como Brooke

Nina Bloomgarden como Maya

David W. Thompson como Forbes

Madison Davenport como Beatrice

Dónde ver Lo que hay dentro según la zona geográfica