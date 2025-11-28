Netflix cuenta con un catálogo de series y películas conformado por opciones para todos los gustos. Una película ha sabido convertirse en una de las más elegidas del género de suspenso, gracias a una historia ha sabido mezclar el misterio con tintes de comedia y elaborar una verdadera obra de arte que no dura ni dos horas en total: Lo que hay dentro.
Netflix: no dura ni 2 horas y es una de las mejores películas del 2024
Esta película sorprendió al mundo entero con su llegada al catálogo en Netflix y desde entonces aparece como una de las más elegidas
Estamos frente a una de las últimas producciones estadounidenses que más expectativas generó entre los suscriptores de Netflix, llegando al catálogo de series y películas luego de arrasar en un famoso festival cinematográfico. La película ha tenido críticas de gran nivel, destacando como por ejemplo, muchos de los personajes van caracterizándose con una emoción en particular.
La película ha resultado verdaderamente original dentro del catálogo de series y películas de Netflix, con un estilo visual que muchos asemejan a las redes sociales, especialmente a TikTok. Si bien estamos hablando de una oferta de suspenso y comedia negra, hay que detallar, que no se trata de una historia apta para menores de edad, ya que a lo largo de la cinta hay escenas de sexo y de violencia.
Con una historia que no llega a las 2 horas de duración en total, la película se convirtió en una verdadera sensación dentro del género de suspenso en Netflix, llegando a ser una de las más vistas a nivel mundial. A casi un año de su estreno, la oferta continúa destacándose y siendo una de las principales recomendaciones del catálogo de series y películas, contando con una gran cantidad de reproducciones.
Esta película fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2024, y desde entonces, aparece como una de las principales ofertas del género en la plataforma.
Netflix: de qué trata la película Lo que hay dentro
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta novedosa e interesante película, Lo que hay dentro centra su historia en: "Un reencuentro de amigos de la universidad justo antes de una boda se convierte en una pesadilla existencial cuando alguien aparece por sorpresa con un misterioso maletín".
Con detalles muy originales en su grabación, la película ha logrado atrapar a los suscriptores de Netflix.
Reparto de Lo que hay dentro, película de Netflix
- Brittany O'Grady como Shelby
- James Morosini como Cyrus
- Alycia Debnam-Carey como Nikki
- Devon Terrell como Reuben
- Gavin Leatherwood como Dennis
- Reina Hardesty como Brooke
- Nina Bloomgarden como Maya
- David W. Thompson como Forbes
- Madison Davenport como Beatrice
Dónde ver Lo que hay dentro según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Lo que hay dentro se puede ver en Netflix.
- España: la película Lo que hay dentro se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Lo que hay dentro se puede ver en Netflix.