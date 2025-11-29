Juan Pablo De la Reta, una de las revelaciones del Deportivo Maipú en 2025, ya piensa en el 2026

"Fue muy importante haber sumado muchos minutos. Fue un año muy importante para mi carrera. Siempre trabajé en las inferiores para ganarme un lugar y lo pude lograr", agregó.

Juan Pablo De la Reta se emocionó cuando habla de su identificación con el Deportivo Maipú: "Esta institución es todo para mí, es donde he crecido. Desde muy chico estoy en este club y representa mucho para mi".

Los objetivos de De la Reta para el 2026

Sobre su metas para el 2026, el jugador de 20 años indicó: "Tenemos un grupo muy lindo y en el próximo torneo trataremos de hacer lo mejor para intentar volver a ser un equipo protagonista. En lo personal espero poder rendir de la mejor manera, siempre voy a dejar todo por esta camiseta y mi objetivo es poder aportar mi granito de arena para el equipo".