El diseño de un pequeño departamento en Kreuzberg, Alemania, tiene a su servicio toda la sabiduría japonesa para el almacenaje de espacios pequeños. Las soluciones propuestas en arquitectura y decoración son admirables tanto por su estética como por su funcionalidad.
Sabiduría japonesa, arquitectura y decoración: cómo aprovechar cada centímetro de tu hogar
Un proyecto diseñado por COES Studio demuestra cómo optimizar cada centímetro en casas pequeñas sin perder calidez ni comodidad
El departamento en cuestión, de apenas 35 m², se reinventó la vida cotidiana gracias a una intervención milimétrica. Diseñado por Cristina Iore y Gabriele Gagliardi de COES Studio en colaboración con el propietario, el piso resolvió geometrías fragmentadas y pasillos improductivos para transformar un conjunto irregular en un hogar ordenado y luminoso.
Esta visión es complementaria con el diseño de mini muebles para baños, también para espacios pequeños.
Arquitectura y decoración para lograr orden y calidez
El propietario del departamento dejó en claro al estudio que buscaba combinar orden y calidez a partir de soluciones simples pero contundentes y estéticas. “Había que redefinir el espacio, crear recorridos fluidos y realzar cada rincón para multiplicar la percepción de amplitud”, explicaron los autores. La intervención apunta a que cada gesto cotidiano resulte natural y a la vez eficiente en una escala reducida.
El núcleo del proyecto está constituído por una estructura de madera de 60 cm de profundidad que actúa como segunda piel, capaz de ocultar cama, sofá y biblioteca ¡nada menos!. Esta solución basada en la sabiduría japonesa propone almacenaje continuo y superficies limpias, con puertas tipo push-and-open que mantienen la estética sin renunciar al acceso ágil a lo guardado.
Cocina: arquitectura y decoración al servicio de la comodidad
La cocina se rediseñó completamente: muebles altos blancos que amplifican la luz y módulos bajos en azul profundo que contrastan con la encimera de roble. El resultado no es estético y funcional: se multiplican los espacios para electrodomésticos y utensilios, mejorando la funcionalidad sin recargar el ambiente.
En el corazón del departamento aparece una plaza interior polivalente que articula las actividades domésticas a través de:
- Armarios integrados.
- Mobiliario a medida.
- Una plataforma móvil para el sofá permite diferentes configuraciones del espacio.
- Así se demuestra que el buen diseño puede convertir limitaciones en oportunidades para habitar mejor.
La reforma realizad toma en cuenta la sabiduría japonesa, donde los espacios para vivienda no abundan y obligan a soluciones por excelencia.