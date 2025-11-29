Sabiduría japonesa, arquitectura y decoración: cómo aprovechar cada centímetro de tu hogar

Arquitectura y decoración para lograr orden y calidez

El propietario del departamento dejó en claro al estudio que buscaba combinar orden y calidez a partir de soluciones simples pero contundentes y estéticas. “Había que redefinir el espacio, crear recorridos fluidos y realzar cada rincón para multiplicar la percepción de amplitud”, explicaron los autores. La intervención apunta a que cada gesto cotidiano resulte natural y a la vez eficiente en una escala reducida.

El núcleo del proyecto está constituído por una estructura de madera de 60 cm de profundidad que actúa como segunda piel, capaz de ocultar cama, sofá y biblioteca ¡nada menos!. Esta solución basada en la sabiduría japonesa propone almacenaje continuo y superficies limpias, con puertas tipo push-and-open que mantienen la estética sin renunciar al acceso ágil a lo guardado.

Cocina departamento pequeño sabiduría japonesa. La cocina resume toda la sabiduría japonesa al servicio de optimizar espacios.

Cocina: arquitectura y decoración al servicio de la comodidad

La cocina se rediseñó completamente: muebles altos blancos que amplifican la luz y módulos bajos en azul profundo que contrastan con la encimera de roble. El resultado no es estético y funcional: se multiplican los espacios para electrodomésticos y utensilios, mejorando la funcionalidad sin recargar el ambiente.

En el corazón del departamento aparece una plaza interior polivalente que articula las actividades domésticas a través de:

Armarios integrados.

Mobiliario a medida.

Una plataforma móvil para el sofá permite diferentes configuraciones del espacio.

Así se demuestra que el buen diseño puede convertir limitaciones en oportunidades para habitar mejor.

La reforma realizad toma en cuenta la sabiduría japonesa, donde los espacios para vivienda no abundan y obligan a soluciones por excelencia.