Juan Pablo De La Reta reveló: "El jugador de fútbol siempre sueña que puede convertir un gol. La verdad que no me lo esperaba", agregó el lateral izquierdo.

"Soy un agradecido a esta institución, que me da la oportunidad de jugar al fútbol. Siempre trabajo para dar lo mejor por el equipo. El cuerpo técnico y mis compañeros me dan mucha confianza y me dan muchos consejos", opinó Juan Pablo De La Reta.

En el 2022 jugó dos minutos en el Deportivo Maipú

En 2022 De la Reta había jugado unos minutos ante Gimnasia de Jujuy y ganó el Cruzado 3 a 0 en calle Vergara, cuando ingresó a los 43' del segundo tiempo en lugar de Luciano Herrera.

El juvenil se ha afirmado en el equipo Cruzado que con la victoria ante Ferro se ubica en el octavo puesto del Reducido con 32 puntos.