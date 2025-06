El lateral izquierdo de 20 años se sumó desde eel equipo de la Liga Mendocina al plantel de la Primera Nacional y tuvo un buen rendimiento en el empate 1 a 1 en calle Vergara, en el arranque de la segunda ronda.

Juan Pablo De La Reta Deportivo Maipu uno..jpeg Juan Pablo De La Reta desde los 6 años que está en el Deportivo Maipú. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El futbolista dejó sus sensaciones tras su estreno con la camiseta del Cruzado: "La verdad es que estoy muy contento con esta posibilidad que tuve. Me siento muy agradecido por el apoyo del cuerpo técnico y de mis compañeros que me dieron muchos consejos. Cuando me dijeron que iba a ser titular se me vinieron muchas cosas a la cabeza".