Luciano Cingolani es otro de los jugadores que seguirá en Gimnasia y Esgrima para jugar en Primera División

Gimnasia y Esgrima sigue entrenando de cara a su debut en Primera División en el 2026 y confirmó que Luciano Cingolani será uno de los jugadores que continuará en el plantel.
El volante rosarino se inició en Newell's y luego de jugar en Godoy Cruz llegó al Lobo para ser conquistar el ascenso.
Sobre el trabajo que se está haciendo y las expectativas respecto de lo que se viene para el Lobo, manifestó: "Estamos entrenando con muchas ganas de cara al año que viene. La verdad es que estoy muy feliz de seguir en este club en el que pudimos lograr el ascenso y ahora tenemos un lindo desafío de jugar en Primera División".
"Será algo histórico poder jugar en Primera. Estamos con ganas de que ya se conozca el rival con el que vamos a debutar", aseguró Luciano Cingolani.
"El grupo está sólido y con una buena base de muchos jugadores que se quedaron. Seguramente se irán sumando otros jugadores de cara al año que viene que sabemos que será muy exigente", agregó.
Con respecto a su momento personal manifestó: "Estoy muy contento con lo que le pude aportar al equipo en los minutos que me tocó jugar y ahora trabajo todos los días para llegar lo mejor posible al torneo de Primera División".