Luciano Cingolani es otro de los jugadores que seguirá en Gimnasia y Esgrima para jugar en Primera División

"Será algo histórico poder jugar en Primera. Estamos con ganas de que ya se conozca el rival con el que vamos a debutar", aseguró Luciano Cingolani.

Embed - Luciano Cingolani otro de los jugadores que logró el ascenso que sigue en Gimnasia y Esgrima

"El grupo está sólido y con una buena base de muchos jugadores que se quedaron. Seguramente se irán sumando otros jugadores de cara al año que viene que sabemos que será muy exigente", agregó.

Con respecto a su momento personal manifestó: "Estoy muy contento con lo que le pude aportar al equipo en los minutos que me tocó jugar y ahora trabajo todos los días para llegar lo mejor posible al torneo de Primera División".