Los Leoncitos, con un mendocino, golearon a Japón en el Mundial de Hockey junior

Los Leoncitos, con el mendocino Lautaro Martínez como titular, le ganaron a Japón en el inicio del Mundial de Hockey sobre césped junior masculino.

Por UNO
Los Leoncitos, con el mendocino Lautaro Martínez como titular, le ganaron 4 a 1 a Japón en el inicio del Mundial de Hockey sobre césped junior masculino que se juega en India.

En Chennai, Nicolás Rodríguez en dos oportunidades, Mateo Torrigiani y Bruno Correa marcaron los goles del seleccionado nacional y el descuento de los nipones lo hizo Naru Kimura.

Los Leoncitos golearon en el Mundial de Hockey sobre c&eacute;sped junior.

Los Leoncitos golearon en el Mundial de Hockey sobre césped junior.

Un buen comienzo para el equipo argentino que el próximo domingo 30 de noviembre a las 7 hora argentina jugará frente a Nueva Zelanda que este viernes debutó venciendo 5 a 3 a China.

Los Leoncitos integran el Grupo C en el que cerrarán su campaña el lunes 1 de diciembre a las 11.30 frente al conjunto chino.

El Mundial de Hockey sobre césped junior masculino

El Mundial de Hockey que se juega en India es el 14to. del historial y tiene como sedes las ciudades de Chennai y Madurai, en la región de Tamil Nadu.

Argentina fue campeón en 2005 en Rotterdam y en 2021 en Bubaneshwar, además de haber sido finalista en Hobart, en 2001.

