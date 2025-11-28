Inicio Sociedad Muestra fotográfica
En Maipú

"La ciudad que respira", la muestra fotográfica que llega con una mirada poética sobre lo urbano

La muestra fotográfica de José Di María reúne 27 fotografías en una tetralogía imperdible. Del 2 al 16 de diciembre en el Museo del Vino de Maipú

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
La ciudad que respira, una imperdible muestra fotográfica en Maipú. 

"La ciudad que respira", una imperdible muestra fotográfica en Maipú. 

José Di María

El Museo del Vino de Maipú será escenario de "La ciudad que respira", la nueva muestra fotográfica del mendocino José Di María, conocido en el mundo artístico como Joselo. La exposición se inaugurará el 2 de diciembre, de 18 a 20, y permanecerá abierta hasta el 16 de diciembre, de 9 a 13.

La propuesta reúne 27 obras en una tetralogía fotográfica que aborda la ciudad desde una sensibilidad íntima y poética. Más que documentar lo urbano, Joselo busca escucharlo: cada uno de los cuatro capítulos ofrece una manera distinta de habitar lo cotidiano desde la emoción.

fotografía muestra 3
El cuerpo del sacrificio: Jes&uacute;s crucificado, enmarcado por hierro. La sangre es s&iacute;mbolo, pero tambi&eacute;n historia. La redenci&oacute;n se mira desde la herida.

El cuerpo del sacrificio: Jesús crucificado, enmarcado por hierro. La sangre es símbolo, pero también historia. La redención se mira desde la herida.

Vestigios” indaga en lo persistente, en esa materia que recuerda y en el tiempo que se posa sobre los bordes rurales. “La poesía del concreto” se detiene en lo roto que resiste, en la belleza escondida en grietas y muros. “Liturgia de la luz” eleva lo sagrado de la arquitectura y la luz como devoción. Y “Ciudad en voz baja” se interna en gestos y silencios que revelan lo íntimo del tejido urbano.

fotografía muestra 4
"La ciudad que respira", en Maip&uacute;.&nbsp;

"La ciudad que respira", en Maipú.

Juntas, estas series construyen una cartografía emocional que recorre lo roto, lo sagrado, lo íntimo y lo persistente. Porque, como sostiene el artista, la ciudad no siempre se grita: a veces se reza, a veces se calla, a veces simplemente se deja mirar.

fotografía muestra 2
La piel del muro: un muro sin rostro, pero con memoria. Cada grieta, cada relieve, cada sombra es una palabra en el idioma del desgaste. La ciudad tambi&eacute;n tiene piel, y a veces sangra en silencio.

La piel del muro: un muro sin rostro, pero con memoria. Cada grieta, cada relieve, cada sombra es una palabra en el idioma del desgaste. La ciudad también tiene piel, y a veces sangra en silencio.

Sobre el autor de la muestra fotográfica que se exhibirá en Maipú

Nacido en Maipú, José Di María es un fotógrafo autodidacta cuya obra se caracteriza por una mirada sensible sobre lo cotidiano. Su trabajo transita entre lo documental y lo contemplativo, con una fuerte presencia de lo emocional y lo espiritual.

En "La ciudad que respira" propone imágenes que no buscan el impacto, sino la resonancia, invitando a mirar con el alma.

fotografía muestra 5
El fot&oacute;grafo y artista Jos&eacute; Di Mar&iacute;a presentar&aacute; "La ciudad que respira" en Maip&uacute;.&nbsp;

El fotógrafo y artista José Di María presentará "La ciudad que respira" en Maipú.

Contacto: [email protected]

2616597285 – IG @joselo.dimaria

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar