El Museo del Vino de Maipú será escenario de "La ciudad que respira", la nueva muestra fotográfica del mendocino José Di María, conocido en el mundo artístico como Joselo. La exposición se inaugurará el 2 de diciembre, de 18 a 20, y permanecerá abierta hasta el 16 de diciembre, de 9 a 13.
"La ciudad que respira", la muestra fotográfica que llega con una mirada poética sobre lo urbano
La muestra fotográfica de José Di María reúne 27 fotografías en una tetralogía imperdible. Del 2 al 16 de diciembre en el Museo del Vino de Maipú
La propuesta reúne 27 obras en una tetralogía fotográfica que aborda la ciudad desde una sensibilidad íntima y poética. Más que documentar lo urbano, Joselo busca escucharlo: cada uno de los cuatro capítulos ofrece una manera distinta de habitar lo cotidiano desde la emoción.
“Vestigios” indaga en lo persistente, en esa materia que recuerda y en el tiempo que se posa sobre los bordes rurales. “La poesía del concreto” se detiene en lo roto que resiste, en la belleza escondida en grietas y muros. “Liturgia de la luz” eleva lo sagrado de la arquitectura y la luz como devoción. Y “Ciudad en voz baja” se interna en gestos y silencios que revelan lo íntimo del tejido urbano.
Juntas, estas series construyen una cartografía emocional que recorre lo roto, lo sagrado, lo íntimo y lo persistente. Porque, como sostiene el artista, la ciudad no siempre se grita: a veces se reza, a veces se calla, a veces simplemente se deja mirar.
Sobre el autor de la muestra fotográfica que se exhibirá en Maipú
Nacido en Maipú, José Di María es un fotógrafo autodidacta cuya obra se caracteriza por una mirada sensible sobre lo cotidiano. Su trabajo transita entre lo documental y lo contemplativo, con una fuerte presencia de lo emocional y lo espiritual.
En "La ciudad que respira" propone imágenes que no buscan el impacto, sino la resonancia, invitando a mirar con el alma.
Contacto: [email protected]
– 2616597285 – IG @joselo.dimaria