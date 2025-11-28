"La ciudad que respira", la muestra fotográfica que llega con una mirada poética sobre lo urbano

La propuesta reúne 27 obras en una tetralogía fotográfica que aborda la ciudad desde una sensibilidad íntima y poética. Más que documentar lo urbano, Joselo busca escucharlo: cada uno de los cuatro capítulos ofrece una manera distinta de habitar lo cotidiano desde la emoción.

fotografía muestra 3 El cuerpo del sacrificio: Jesús crucificado, enmarcado por hierro. La sangre es símbolo, pero también historia. La redención se mira desde la herida. Foto: José Di María

“Vestigios” indaga en lo persistente, en esa materia que recuerda y en el tiempo que se posa sobre los bordes rurales. “La poesía del concreto” se detiene en lo roto que resiste, en la belleza escondida en grietas y muros. “Liturgia de la luz” eleva lo sagrado de la arquitectura y la luz como devoción. Y “Ciudad en voz baja” se interna en gestos y silencios que revelan lo íntimo del tejido urbano.