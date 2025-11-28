Milei volvió a manifestarse contra la AFA y no irá al sorteo del Mundial 2026

Screenshot_20251128_000900_X

La decisión indica claramente su desacuerdo con la actual conducción de la AFA y la intención de evitar un encuentro con Chiqui Tapia.

La suspensión del viaje es una “respuesta silenciosa”, dijeron desde el Gobierno ante los crecientes escándalos que envuelven a la AFA y a Tapia.

La cancelación es significativa, ya que se esperaba que el evento sirviera de escenario para un encuentro de alto impacto de Milei el ex presidente estadounidense Donald Trump, además de una potencial foto con Lionel Messi.

Patricia Bullrich, crítica con la AFA y Chiqui Tapia

En un tono más agresivo, Patricia Bullrich se expresó a favor de Juan Sebastián Verón y fue crítica con Claudio Tapia.

Bullrich AFA

"Verón está con el hincha de verdad. Tapia, con la casta y la mafia de siempre. Así de claro. Así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios", dijo la Ministra de Seguridad.

"La pelota no se mancha. Aunque creo que ya está bastante sucia", finalizó.