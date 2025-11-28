Milei volvió a manifestarse contra la AFA y no irá al sorteo del Mundial 2026
En medio de la polémica por la sanción de la AFA a Estudiantes de La Plata, el presidente Javier Milei volvió a manifestarse y luego anunció que no viajará a Estados Unidos para el sorteo del Mundial 2026.
Por UNO
En medio de la polémica por la sanción de la AFA a Estudiantes de La Plata, el presidente Javier Milei volvió a manifestarse y luego anunció que no viajará a Estados Unidos para el sorteo del Mundial 2026, fijando clara posición contra la gestión de Chiqui Tapia.
Una vez conocida la sanción contra Juan Sebastián Verón y los jugadores de Estudiantes, el presidente compartió en sus redes sociales una foto icónica del club de La Plata en la que aparecen sus dos máximos referentes históricos: Osvaldo Zubeldía y Carlos Bilardo.
Luego, fue Manuel Adorni quien utilizó la red social X para anunciar: "El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington DC".
La decisión indica claramente su desacuerdo con la actual conducción de la AFA y la intención de evitar un encuentro con Chiqui Tapia.
La suspensión del viaje es una “respuesta silenciosa”, dijeron desde el Gobierno ante los crecientes escándalos que envuelven a la AFA y a Tapia.
La cancelación es significativa, ya que se esperaba que el evento sirviera de escenario para un encuentro de alto impacto de Milei el ex presidente estadounidense Donald Trump, además de una potencial foto con Lionel Messi.
Patricia Bullrich, crítica con la AFA y Chiqui Tapia
En un tono más agresivo, Patricia Bullrich se expresó a favor de Juan Sebastián Verón y fue crítica con Claudio Tapia.
"Verón está con el hincha de verdad. Tapia, con la casta y la mafia de siempre. Así de claro. Así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios", dijo la Ministra de Seguridad.
"La pelota no se mancha. Aunque creo que ya está bastante sucia", finalizó.