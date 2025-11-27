Inicio Ovación Basquet Selección argentina de básquet
Argentina empezó bien los Clasificatorios FIBA rumbo al Mundial de Básquet 2027

La selección argentina de básquet se impuso ante Cuba, como visitante, en el arranque de los Clasificatorios FIBA para el Mundial de Básquet 2027.

UNO
La selección de básquet dio el primer paso al Mundial.

La selección argentina de básquet, sin su entrenador Pablo Prigioni, se impuso ante Cuba, como visitante, en el arranque de los Clasificatorios FIBA para el Mundial de Básquet 2027 que se llevará a cabo en Qatar.

En La Habana, Argentina ganó por 80 a 68 con Gonzalo Corbalán como máximo anotador con 19 puntos (3 de 8 en triples) y Francisco Cáffaro fue determinante en la pintura con un doble-doble de 18 puntos y 10 rebotes.

argentina basquet
Argentina empezó bien el camino al Mundial de Básquet 2027.

Mateo Díaz hizo su debut oficial con el equipo que fue dirigido por Nicolás Casalánguida ya que por motivos personales tanto Prigioni como el primer asistente Herman Mandole no estuvieron y se unirán al grupo en Buenos Aires donde el equipo se entrenará el sábado y domingo antes de completar la doble fecha el lunes 1 de diciembre desde las 19 en el estadio de Obras Sanitarias enfrentando nuevamente a Cuba (entradas en venta en este link).

Embed - ¡GRAN TRIUNFO de #ARGENTINA ante #CUBA en los CLASIFICATORIOS! | Cuba 68–80 Argentina | Resumen

Los 13 jugadores convocados para estos dos partidos ante Cuba son José Vildoza, Juan Bocca, Gonzalo Bressan, Alex Negrette, Cáffaro, Juan Fernández, Díaz, Lee Aaliya, Dylan Bordón, Corbalán, Nicolás Brussino, Facundo Campazzo y Gabriel Deck.

Lo que viene para Argentina rumbo al Mundial de Básquet 2027

  • 1/12 vs Cuba (L)
  • 27/2 vs Uruguay (L)
  • 2/3 vs Panamá (L)
  • 2/7 vs Uruguay (V)
  • 5/7 vs Panamá (V)

Los grupos de los Clasificatorios FIBA del Mundial de Básquet 2027

  • Grupo A: Estados Unidos, República Dominicana, México y Nicaragua.
  • Grupo B: Canadá, Puerto Rico, Bahamas y Jamaica.
  • Grupo C: Brasil, Venezuela, Colombia y Chile.
  • Grupo D: Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba.

Forma de disputa

  • Los 3 mejores de cada grupo avanzarán a la Segunda Ronda. El grupo A y el C se unirán para formar el Grupo E. El Grupo B y el D se unirán para formar el Grupo F.
  • Se transferirán todos los resultados, lo que significa que cada partido cuenta. Cada nación competirá contra los equipos que aún no se han enfrentado en su grupo, en partidos de ida y vuelta.
  • Los 3 mejores equipos de cada grupo, junto con el cuarto mejor clasificado, avanzarán al Mundial de Básquet 2027.

