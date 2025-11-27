Argentina empezó bien los Clasificatorios FIBA rumbo al Mundial de Básquet 2027

En La Habana, Argentina ganó por 80 a 68 con Gonzalo Corbalán como máximo anotador con 19 puntos (3 de 8 en triples) y Francisco Cáffaro fue determinante en la pintura con un doble-doble de 18 puntos y 10 rebotes.

argentina basquet Argentina empezó bien el camino al Mundial de Básquet 2027.

Mateo Díaz hizo su debut oficial con el equipo que fue dirigido por Nicolás Casalánguida ya que por motivos personales tanto Prigioni como el primer asistente Herman Mandole no estuvieron y se unirán al grupo en Buenos Aires donde el equipo se entrenará el sábado y domingo antes de completar la doble fecha el lunes 1 de diciembre desde las 19 en el estadio de Obras Sanitarias enfrentando nuevamente a Cuba (entradas en venta en este link).