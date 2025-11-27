Argentina empezó bien los Clasificatorios FIBA rumbo al Mundial de Básquet 2027

La selección argentina de básquet, sin su entrenador Pablo Prigioni, se impuso ante Cuba, como visitante, en el arranque de los Clasificatorios FIBA para el Mundial de Básquet 2027 que se llevará a cabo en Qatar.
En La Habana, Argentina ganó por 80 a 68 con Gonzalo Corbalán como máximo anotador con 19 puntos (3 de 8 en triples) y Francisco Cáffaro fue determinante en la pintura con un doble-doble de 18 puntos y 10 rebotes.
Mateo Díaz hizo su debut oficial con el equipo que fue dirigido por Nicolás Casalánguida ya que por motivos personales tanto Prigioni como el primer asistente Herman Mandole no estuvieron y se unirán al grupo en Buenos Aires donde el equipo se entrenará el sábado y domingo antes de completar la doble fecha el lunes 1 de diciembre desde las 19 en el estadio de Obras Sanitarias enfrentando nuevamente a Cuba (entradas en venta en este link).
Los 13 jugadores convocados para estos dos partidos ante Cuba son José Vildoza, Juan Bocca, Gonzalo Bressan, Alex Negrette, Cáffaro, Juan Fernández, Díaz, Lee Aaliya, Dylan Bordón, Corbalán, Nicolás Brussino, Facundo Campazzo y Gabriel Deck.
Los grupos de los Clasificatorios FIBA del Mundial de Básquet 2027