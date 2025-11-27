Inicio Ovación Fútbol Fútbol
Fútbol socca: los cuatro mendocinos convocados para el Mundial del novedoso deporte

Con nutrida presencia mendocina, la Selección argentina de fútbol socca va por el sueño ecuménico. De qué se trata esta disciplina que sigue en expansión

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Los cuatro mendocinos que están convocados para el Mundial de fútbol socca.

"Muchaaaaaaaachos, ahora nos volvimo' a ilusionar". Siempre que haya Selección argentina y Mundial en simultáneo, la manija se activa. El fútbol socca, esta novedosa modalidad que sigue creciendo, prepara una nueva edición ecuménica en Cancún y ahí estará nuestro país presente, con nutrida presencia mendocina.

Socca es una modalidad de fútbol reducido, generalmente jugado en formato 6 vs 6. Es un deporte dinámico, rápido y accesible. Tiene su propia Federación, la cual fue fundada en 2017 y un historial de mundiales que ya cuenta con 5 ediciones. El primero fue en 2018 en Lisboa y desde entonces se ha realizado de forma periódica con amplia participación internacional.

socca
El estadio principal donde se jugará el Mundial de fútbol socca 2025.

Tras la cita en Portugal, el recorrido siguió con Creta 2019 (Grecia), Budapest 2022 (Bulgaria), Essen 2023 (Alemania) y Muscat 2024 (Omán). La próxima Copa del Mundo de Socca se celebrará en Cancún, México, del 28 de noviembre al 7 de diciembre de 2025 y tendrá a el Malecón Tajamar como su sede principal.

La Selección argentina dirá presente, integrando el Grupo D junto a Paraguay (encuentro del debut, el 30 de noviembre), Polonia (segunda fecha, el lunes 1 de diciembre) y Letonia (tercer y último encuentro de primera fase, el miércoles 3 de diciembre).

El plantel cuenta con 15 jugadores, de los cuáles hay 4 mendocinos, aunque dos están en la nómina titular que son Eduardo Garro y Matías Ortiz. Mientras que el otro par, compuesto por Gustavo Rodríguez y Rodrigo Berrios, están como relevos, con posibilidad de ingresar en caso de alguna lesión.

Futbol-socca-convocados
La Federación Argentina de Socca dio a conocer en sus redes sociales la lista de los futbolistas convocados al Mundial. (@argentina.socca).

Grupos del Mundial de fútbol socca

Grupo A: México, Bélgica, Irlanda y Australia.

Grupo B: Serbia, Grecia, República Checa y Estados Unidos.

Grupo C: Omán, Bulgaria, Omán y Haití.

Grupo D: Argentina, Polonia, Letonia y Paraguay.

Grupo E: Inglaterra, Rumania, Chile y Costa Rica.

Grupo F: Francia, Uruguay, Kazajistán y Países Bajos.

Grupo G: Alemania, España, Colombia y Ucrania.

Grupo H: Brasil, Marruecos, Honduras y Honduras.

