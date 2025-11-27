Fútbol socca: los cuatro mendocinos convocados para el Mundial del novedoso deporte

Socca es una modalidad de fútbol reducido, generalmente jugado en formato 6 vs 6. Es un deporte dinámico, rápido y accesible. Tiene su propia Federación, la cual fue fundada en 2017 y un historial de mundiales que ya cuenta con 5 ediciones. El primero fue en 2018 en Lisboa y desde entonces se ha realizado de forma periódica con amplia participación internacional.

socca El estadio principal donde se jugará el Mundial de fútbol socca 2025.

Tras la cita en Portugal, el recorrido siguió con Creta 2019 (Grecia), Budapest 2022 (Bulgaria), Essen 2023 (Alemania) y Muscat 2024 (Omán). La próxima Copa del Mundo de Socca se celebrará en Cancún, México, del 28 de noviembre al 7 de diciembre de 2025 y tendrá a el Malecón Tajamar como su sede principal.