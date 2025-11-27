Fútbol socca: los cuatro mendocinos convocados para el Mundial del novedoso deporte

"Muchaaaaaaaachos, ahora nos volvimo' a ilusionar". Siempre que haya Selección argentina y Mundial en simultáneo, la manija se activa. El fútbol socca, esta novedosa modalidad que sigue creciendo, prepara una nueva edición ecuménica en Cancún y ahí estará nuestro país presente, con nutrida presencia mendocina.
Socca es una modalidad de fútbol reducido, generalmente jugado en formato 6 vs 6. Es un deporte dinámico, rápido y accesible. Tiene su propia Federación, la cual fue fundada en 2017 y un historial de mundiales que ya cuenta con 5 ediciones. El primero fue en 2018 en Lisboa y desde entonces se ha realizado de forma periódica con amplia participación internacional.
Tras la cita en Portugal, el recorrido siguió con Creta 2019 (Grecia), Budapest 2022 (Bulgaria), Essen 2023 (Alemania) y Muscat 2024 (Omán). La próxima Copa del Mundo de Socca se celebrará en Cancún, México, del 28 de noviembre al 7 de diciembre de 2025 y tendrá a el Malecón Tajamar como su sede principal.
La Selección argentina dirá presente, integrando el Grupo D junto a Paraguay (encuentro del debut, el 30 de noviembre), Polonia (segunda fecha, el lunes 1 de diciembre) y Letonia (tercer y último encuentro de primera fase, el miércoles 3 de diciembre).
El plantel cuenta con 15 jugadores, de los cuáles hay 4 mendocinos, aunque dos están en la nómina titular que son Eduardo Garro y Matías Ortiz. Mientras que el otro par, compuesto por Gustavo Rodríguez y Rodrigo Berrios, están como relevos, con posibilidad de ingresar en caso de alguna lesión.
Grupos del Mundial de fútbol socca
Grupo A: México, Bélgica, Irlanda y Australia.
Grupo B: Serbia, Grecia, República Checa y Estados Unidos.
Grupo C: Omán, Bulgaria, Omán y Haití.
Grupo D: Argentina, Polonia, Letonia y Paraguay.
Grupo E: Inglaterra, Rumania, Chile y Costa Rica.
Grupo F: Francia, Uruguay, Kazajistán y Países Bajos.