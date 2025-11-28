La palabra del día es "grasse matinée": ¿qué significa?

dormir Esta palabra invita a descansar más y reposar un rato en la cama antes de que el día comience.

Esta palabra invita a disfrutar de las mañanas libres, dormir un poco más, desayunar en la cama o simplemente quedarnos acostados en la cama sin hacer nada.

Un ejemplo para usar esta palabra puede ser "mañana no trabajo, así que haré la grasse matinée". Ahora que ya sabes qué significa esta palabra francesa famosa, puedes utilizarla en tu día como inspiración.

Historia y curiosidades del francés: un idioma profundo

El francés proviene del latín vulgar impuesto por los romanos a la Galia del siglo I a.C, como otras tantas lenguas modernas. El latín se fusionó con lenguas locales e idiomas germánicos, luego dela caía del Imperio Romano.

El francés se consolidó como lengua oficial y administrativa en 1539, cuando Francisco I creó una ordenanza que reemplazaba al latín de los documentos administrativos.

Superó a otros idiomas que se estaban conformando en aquel entonces, como el inglés que recuperó su poder tiempo después. Dentro de sus muchas curiosidades y datos interesantes, destacan los siguientes:

francés El francés es un idioma muy antiguo, romántico y hermoso.