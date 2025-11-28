La palabra del día es "grasse matinée": ¿qué significa?

La palabra "grasse matinée": ¿qué significa y de qué manera acompaña tu día?
Esta palabra compuesta o frase armada, es un dicho francés muy popular. "Grasse matinée" se utiliza para describir la sensación o acto de quedarse en la cama hasta tarde, descansando un poco más.
Significa "dormir hasta tarde" y describe la acción satisfactoria de holgazanear un rato más en la cama. También remite al acto tomarse la mañana libre para descansar un poco más.
Esta palabra invita a disfrutar de las mañanas libres, dormir un poco más, desayunar en la cama o simplemente quedarnos acostados en la cama sin hacer nada.
Un ejemplo para usar esta palabra puede ser "mañana no trabajo, así que haré la grasse matinée". Ahora que ya sabes qué significa esta palabra francesa famosa, puedes utilizarla en tu día como inspiración.
Historia y curiosidades del francés: un idioma profundo
El francés proviene del latín vulgar impuesto por los romanos a la Galia del siglo I a.C, como otras tantas lenguas modernas. El latín se fusionó con lenguas locales e idiomas germánicos, luego dela caía del Imperio Romano.
El francés se consolidó como lengua oficial y administrativa en 1539, cuando Francisco I creó una ordenanza que reemplazaba al latín de los documentos administrativos.
Superó a otros idiomas que se estaban conformando en aquel entonces, como el inglés que recuperó su poder tiempo después. Dentro de sus muchas curiosidades y datos interesantes, destacan los siguientes:
- El francés tiene grandes influencias en el inglés. De hecho, el francés fue el idioma oficial de Inglaterra durante un periodo de tiempo entre 1066 y 1362.
- El francés tiene un sistema numérico complejo que comienza a variar a medida que sube. Para contar y nombrar números se van sumando cifras.
- El francés es el idioma de múltiples expresiones artísticas y literarias. En el siglo XVII se transformó en el idioma de la diplomacia en Europa.
- Existe una palabra en francés que tiene todas las vocales: "oiseau" que significa "pájaro".
- El idioma francés, al igual que el inglés, es uno de los pocos idiomas que pueden encontrarse en los cinco continentes.
- En 1789, durante la Revolución Francesa, más del %70 de la población francesa no tenía como lengua primera al francés.
- En la actualidad, el idioma francés es la lengua oficial o una de las lenguas oficiales de 29 países del mundo.