La palabra del día es "wonder": ¿qué significa?

En pleno noviembre, con las fiestas de fin de año cerca y el cansancio acumulado de los últimos meses; despertar motivado y con energía se vuelve cada vez más difícil. Para esas mañanas que solo deseas dormir un rato más y quedarte en la cama, puedes buscar una palabra que te acompañe.
Sin importar el idioma, las palabras se han ido construyendo por diferentes fusiones, acuerdos lingüísticos, mezclas, invenciones y asuntos sociales o culturales que van más allá de lo meramente sintáctico.
En esta ocasión, la palabra del día proviene del inglés, uno de los idiomas más populares, usados y antiguos. Antes de descubrir qué significa "wonder", es interesante conocer la historia y origen de esta lengua tan conocida.
El inglés es uno de los idiomas más hablados en el mundo. A diferencia de otras lenguas que evolucionaron y se desarrollaron dentro de las fronteras de un mismo país o región, el inglés fue creciendo por el cruce de fronteras e invasiones.
Este idioma surgió de las tribus germánicas que invadieron Gran Bretaña en el siglo V d.C. Estas tribus venían de Alemania y Dinamarca. Su lengua se fusionó con los idiomas celtas hablados por los nativos, dando origen a las bases del inglés moderno.
Cuando el inglés antiguo se mezcló con el nórdico de los vikingos, nació una lengua relegada al pueblo y opacada por el francés, que en aquel entonces era el idioma de la diplomacia.
Hoy existen más de 300 millones de hablantes nativos del idioma inglés y alrededor de 400 millones de personas que lo dominan como idioma extranjero o segunda lengua nativa. Este idioma está presente en más de 45 países.
¿Qué significa la palabra "wonder" y cómo puedes utilizarla?
Esta palabra se traduce como "maravilla" o "asombro". Describe la capacidad de asombrarse con las cosas cotidianas o las no comunes. Esta palabra del idioma inglés remite a la sorpresa y la curiosidad.
"Wonder" invita a buscar el asombro en las pequeñas cosas de la rutina y experimentarlas con preguntas, dudas y curiosidad. Ahora que ya sabes qué significa esta palabra tan bonita, puedes usarla en tu día como guía o acompañante.
Una palabra y algo más: otros conceptos hermosos del idioma inglés
- "Ethereal" describe la naturaleza celestial de las cosas, lo no terrenal o lo que es ligero o delicado.
- Otra palabra bonita del inglés es "opulent". Remite a cosas lujosas, suntuosas o extravagantes de apariencia.
- Finalmente, la palabra "serene" se utiliza para describir situaciones de mucha tranquilidad, calma o relajación.