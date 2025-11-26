La palabra del día es "wonder": ¿qué significa?

El inglés es uno de los idiomas más hablados en el mundo. A diferencia de otras lenguas que evolucionaron y se desarrollaron dentro de las fronteras de un mismo país o región, el inglés fue creciendo por el cruce de fronteras e invasiones.

inglés El inglés se formó por mezclas y fusiones con otras lenguas.

Este idioma surgió de las tribus germánicas que invadieron Gran Bretaña en el siglo V d.C. Estas tribus venían de Alemania y Dinamarca. Su lengua se fusionó con los idiomas celtas hablados por los nativos, dando origen a las bases del inglés moderno.

Cuando el inglés antiguo se mezcló con el nórdico de los vikingos, nació una lengua relegada al pueblo y opacada por el francés, que en aquel entonces era el idioma de la diplomacia.

Hoy existen más de 300 millones de hablantes nativos del idioma inglés y alrededor de 400 millones de personas que lo dominan como idioma extranjero o segunda lengua nativa. Este idioma está presente en más de 45 países.

¿Qué significa la palabra "wonder" y cómo puedes utilizarla?

asombro Este concepto propone vivir el día con asombro y curiosidad.

Esta palabra se traduce como "maravilla" o "asombro". Describe la capacidad de asombrarse con las cosas cotidianas o las no comunes. Esta palabra del idioma inglés remite a la sorpresa y la curiosidad.

"Wonder" invita a buscar el asombro en las pequeñas cosas de la rutina y experimentarlas con preguntas, dudas y curiosidad. Ahora que ya sabes qué significa esta palabra tan bonita, puedes usarla en tu día como guía o acompañante.

Una palabra y algo más: otros conceptos hermosos del idioma inglés

idioma inglés Puedes tomar una o varias palabras para comenzar el día o finalizarlo de manera reflexiva.