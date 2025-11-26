Inicio Sociedad palabra
La palabra del día es "wonder": ¿qué significa?

Hoy la palabra del día proviene del inglés, uno de los idiomas más hablados y aprendidos en el mundo

Isabella Brosio
Isabella Brosio
Sigue leyendo para conocer esta palabra, su origen y uso. 

En pleno noviembre, con las fiestas de fin de año cerca y el cansancio acumulado de los últimos meses; despertar motivado y con energía se vuelve cada vez más difícil. Para esas mañanas que solo deseas dormir un rato más y quedarte en la cama, puedes buscar una palabra que te acompañe.

Sin importar el idioma, las palabras se han ido construyendo por diferentes fusiones, acuerdos lingüísticos, mezclas, invenciones y asuntos sociales o culturales que van más allá de lo meramente sintáctico.

En esta ocasión, la palabra del día proviene del inglés, uno de los idiomas más populares, usados y antiguos. Antes de descubrir qué significa "wonder", es interesante conocer la historia y origen de esta lengua tan conocida.

El inglés es uno de los idiomas más hablados en el mundo. A diferencia de otras lenguas que evolucionaron y se desarrollaron dentro de las fronteras de un mismo país o región, el inglés fue creciendo por el cruce de fronteras e invasiones.

El inglés se formó por mezclas y fusiones con otras lenguas.

Este idioma surgió de las tribus germánicas que invadieron Gran Bretaña en el siglo V d.C. Estas tribus venían de Alemania y Dinamarca. Su lengua se fusionó con los idiomas celtas hablados por los nativos, dando origen a las bases del inglés moderno.

Cuando el inglés antiguo se mezcló con el nórdico de los vikingos, nació una lengua relegada al pueblo y opacada por el francés, que en aquel entonces era el idioma de la diplomacia.

Hoy existen más de 300 millones de hablantes nativos del idioma inglés y alrededor de 400 millones de personas que lo dominan como idioma extranjero o segunda lengua nativa. Este idioma está presente en más de 45 países.

¿Qué significa la palabra "wonder" y cómo puedes utilizarla?

Este concepto propone vivir el día con asombro y curiosidad.

Esta palabra se traduce como "maravilla" o "asombro". Describe la capacidad de asombrarse con las cosas cotidianas o las no comunes. Esta palabra del idioma inglés remite a la sorpresa y la curiosidad.

"Wonder" invita a buscar el asombro en las pequeñas cosas de la rutina y experimentarlas con preguntas, dudas y curiosidad. Ahora que ya sabes qué significa esta palabra tan bonita, puedes usarla en tu día como guía o acompañante.

Una palabra y algo más: otros conceptos hermosos del idioma inglés

Puedes tomar una o varias palabras para comenzar el día o finalizarlo de manera reflexiva.

  • "Ethereal" describe la naturaleza celestial de las cosas, lo no terrenal o lo que es ligero o delicado.
  • Otra palabra bonita del inglés es "opulent". Remite a cosas lujosas, suntuosas o extravagantes de apariencia.
  • Finalmente, la palabra "serene" se utiliza para describir situaciones de mucha tranquilidad, calma o relajación.

