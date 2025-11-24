Colocar una vela en la heladera: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La heladera es uno de los electrodomésticos más usados dentro de casa, y muchos son los trucos caseros que puedes llevar a cabo para preservar y estirar su vida útil. En este sentido, muchos son los que recomiendan colocar un corcho en alguno de los espacios, en un acto que parece ser la solución a distintos tipos de problemas.
Sin embargo, el beneficiado en este truco casero no es para nada el electrodoméstico, sino más bien el otro elemento. Sucede que, cuando colocas una vela en la heladera, se preserva su vida útil, entre otras cosas.
Por qué se recomienda colocar una vela en la heladera de casa
Guardar una vela en la heladera antes de usarla alarga su vida útil, ya que el frío endurece la cera, logrando que se consuma más lentamente. Este método hace que la cera sea más densa y compacta, lo que permite que su fragancia se libere de manera más lenta y controlada.
Al estar la cera más dura, la combustión es más lenta, lo que significa que la vela durará más tiempo encendida. De esta forma, el proceso de consumo de la cera es más lento y uniforme, evitando que se derrita demasiado rápido.
La cera más compacta libera el aroma de manera más progresiva, haciendo que la fragancia se esparza de forma más duradera en la habitación donde desees colocarla. Para realizar este truco casero, debes introducir la vela durante 2 o 3 horas en el frío.
Si quieres evitar que las fragancias de los alimentos se mezclen, todo lo que tienes que hacer es colocarla dentro de una bolsa. Este truco es ideal para velas de tamaño mediano o grande, ideal para usar en reuniones, cenas o momentos de relax en casa.
Los beneficios de prender una vela en casa
- Relajación y bienestar: la luz tenue de una vela promueve la calma y puede ayudar a reducir la tensión del día, especialmente cuando se combina con aromas relajantes como la lavanda o el jazmín.
- Aromatización: las velas perfumadas liberan fragancias que no solo decoran, sino que también influyen en el estado de ánimo y ayudan a crear un ambiente agradable.
- Mejora la concentración: la luz suave y los aromas pueden ayudar a la concentración en tareas como estudiar o trabajar.
- Creación de ambiente: las velas añaden calidez y un toque estético a cualquier espacio, ya sea una cena romántica, un baño relajante o una meditación.
- Atracción de energía positiva: desde la perspectiva del Feng Shui, las velas se utilizan para armonizar el flujo de energía en el hogar y atraer buena fortuna.
- Repelente de insectos: las velas con aromas como la citronela son efectivas para ahuyentar mosquitos y otros insectos.