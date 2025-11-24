Colocar una vela en la heladera: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Al estar la cera más dura, la combustión es más lenta, lo que significa que la vela durará más tiempo encendida. De esta forma, el proceso de consumo de la cera es más lento y uniforme, evitando que se derrita demasiado rápido.

La cera más compacta libera el aroma de manera más progresiva, haciendo que la fragancia se esparza de forma más duradera en la habitación donde desees colocarla. Para realizar este truco casero, debes introducir la vela durante 2 o 3 horas en el frío.

Si quieres evitar que las fragancias de los alimentos se mezclen, todo lo que tienes que hacer es colocarla dentro de una bolsa. Este truco es ideal para velas de tamaño mediano o grande, ideal para usar en reuniones, cenas o momentos de relax en casa.

Los beneficios de prender una vela en casa