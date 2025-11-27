La frase con la que Gustavo Costas sacó pecho por Racing: "River e Independiente están de vacaciones"

"Años atrás vos te preguntabas si esto algún día iba a pasar. Yo nunca pensé que iba a pasar esto. No es para cargar a nadie. Te hablo como hincha. El hincha de Racing sufrió no tener cancha y casi desaparecer. También tener que salir a alquilar", sumó Costas.

Sobre el mismo tema, el DT cerró: "Era imposible y hoy estamos arriba de ellos. Hoy ellos están de vacaciones y nosotros seguimos. A mis jugadores les dije que no quiero irme de vacaciones. Yo quiero seguir hasta el 20 de diciembre. El que se quiera ir de vacaciones que las saque a partir del 21".

"RIVER E INDEPENDIENTE ESTÁN DE VACACIONES Y NOSOTROS SEGUIMOS..."



Gustavo Costas y una frase que dejó a Racing por encima de sus clásicos rivales.



Mirá #ESPNF90 en el Plan Premium de #DisneyPlus

Como suele hacerlo cada vez que habla, dejó claro sus sentimientos para el club de sus amores: "Racing es distinto. Es familia. Por eso yo digo que tenemos que estar juntos. Nunca pudimos dar ese salto de pelear con River o Boca. Por cuestiones políticas. Vos podes tener oposición, pero tiene que ser buena en todo sentido. No digo que pase ahora, digo que es histórico".

"Racing debería haber dado el salto hace tiempo, pero no lo dimos nunca porque nos peleamos entre nosotros. Racing no llega a desaparecer porque la gente se unió. Los hinchas nos unimos y pudimos volver a poner a Racing donde queríamos".

"Por eso digo que tenemos que estar juntos. No es algo que digo por decir. Si ves notas mías de cuando jugaba, siempre dije lo mismo. Hoy el hincha de Racing tiene que disfrutar. Hoy el club está económicamente bien. Estamos para dar ese golpe para poder decir que queremos estar a la altura y competirle a River y a Boca. Tenemos que tirar todos para adelante. Lo más importante es el escudo, es Racing".