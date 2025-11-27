La insólita lesión que dejó a Lucas Ocampos afuera de Rayados tras una emergencia familiar

Al buscar una alternativa encontró su scooter que si tenía carga y era funcional para lograr trasladarse donde se encontraba su hija. Sin embargo, al salir a toda velocidad y con la preocupación cargando en sus hombros es que perdió el dominio del monopatín eléctrico y cayó al cemento de la calle.

El golpe provocó que el ex jugador de River perdiera el conocimiento y cuando despertó vio a varias personas a su alrededor que intentaban auxiliarlo. Además, se percató que tenía un gran dolor en su muñeca derecha, minutos después los médicos constataron que se trató de una fractura.

Probablemente se pierda toda la Liguilla… pic.twitter.com/ioG4Bviquo — Soy Rayado (@SomosRayados) November 26, 2025

Monterrey publicó un comunicado explicando la situación: "El Club de Futbol Monterrey informa de que el jugador Lucas Ocampos sufrió una fractura de radio en la muñeca derecha debido a un percance al atender una emergencia familiar. El jugador será sometido a una cirugía y su reincorporación estará sujeta a la evolución de la lesión".

Por su lado, y para la tranquilidad del jugador de 31 años, su hija recibió la atención pertinente y confirmaron que se trató de una caída inofensiva y que está en perfecto estado de salud.

Rayados - Lucas Ocampos El plantel manifestó su apoyo a Lucas Ocampos.

Sin Lucas Ocampos el Monterrey venció al América

Cuando los jugadores del Monterrey salieron a la cancha llevaron consigo la camiseta de Lucas Ocampos, fue así que el mediocampista Jorge Rodríguez mostró el número 29 de su compañero cuando posaron para la foto protocolar.

El equipo donde también milita Sergio Ramos se impuso con goles de Sergio Canales y de Fidel Ambríz y tiene cierta ventaja para el partido de vuelta que se disputará durante el fin de semana y tendrá al América como local.