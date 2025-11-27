Fin de semana al rojo vivo para el deporte de Mendoza: 7 títulos en juego y un regreso esperado

A los amantes del deporte de Mendoza, a prepararse. Es que este fin de semana será bien cargado y tendrá definiciones para todos los gustos. En total, hay 7 títulos en juego en deportes colectivos más el retorno, tan esperado, del Turismo Nacional en automovilismo. Sí, traigan agendas que acción sobra.
La vuelta del Turismo Nacional
Luego de 11 años, una de las categorías más importantes del automovilismo nacional retorna a Mendoza. El Ángel Pena se viste de gala para recibir el Gran Premio Coronación, la última fecha de la temporada. El mendocino Julián Santero ya es campeón del TN, mientras que Gonzalo Antolín y Bernardo Llaver tienen chances de coronarse en sus categorías.
El futsal va a un imponente estadio
El Aconcagua Arena será el escenario de las definiciones del futsal local. Entre sábado y domingo habrá definiciones para todas las divisiones, aunque los platos fuerte son las primeras del Futsal Premium: el sábado chocarán Andes Talleres y Jockey Club por el masculino (a las 19), mientras que el domingo se medirán Cementista y Jockey Club por el femenino (a las 21).
Vóley levanta el telón
El primero en salir al ruedo será el vóley, con las series de ambas categorías: Maipú y Regatas arrancan hoy la serie al mejor de 3 partidos en los varones (sábado y martes, los otros partidos), mientras que las mujeres jugarán sábado, lunes y martes, duelo que van a protagonizar Regatas y Universidad de Cuyo.
Hockey sobre césped y dos tremendas finales
El sábado será el turno para el hockey sobre césped, con dos encuentros de alto voltaje. La cita será en el estadio de Godoy Cruz a partir de las 17 hs con el duelo entre Banco Mendoza y Los Tordos (damas). A su término le tocará a los caballeros, con el encuentro que jugarán Alemán y Leonardo Murialdo.
Tras el masculino, es el turno del femenino en hockey sobre patines
Casa de Italia logró la corona del Clausura el pasado fin de semana (le ganó a Palmira), y ahora, será el turno de las chicas. Hoy se jugarán las semifinales entre Impsa B - Godoy Cruz y Giol "B" - Murialdo. Los ganadores, se verán las caras el domingo.