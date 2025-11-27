Inicio Ovación Polideportivo Deporte
Agenda a full

Fin de semana al rojo vivo para el deporte de Mendoza: 7 títulos en juego y un regreso esperado

De viernes a domingo, el deporte mendocino copa la grilla con definiciones y coronas en juego. Las disciplinas buscan campeón y el retorno de una categoría bien taquillera

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
El hockey sobre patines forma parte de un menú cargadísimo para el deporte local.

El hockey sobre patines forma parte de un menú cargadísimo para el deporte local.

A los amantes del deporte de Mendoza, a prepararse. Es que este fin de semana será bien cargado y tendrá definiciones para todos los gustos. En total, hay 7 títulos en juego en deportes colectivos más el retorno, tan esperado, del Turismo Nacional en automovilismo. Sí, traigan agendas que acción sobra.

La vuelta del Turismo Nacional

Luego de 11 años, una de las categorías más importantes del automovilismo nacional retorna a Mendoza. El Ángel Pena se viste de gala para recibir el Gran Premio Coronación, la última fecha de la temporada. El mendocino Julián Santero ya es campeón del TN, mientras que Gonzalo Antolín y Bernardo Llaver tienen chances de coronarse en sus categorías.

santero 2
Julián Santero logró su segunda corona del Turismo Nacional y la estrenará en Mendoza.

Julián Santero logró su segunda corona del Turismo Nacional y la estrenará en Mendoza.

El futsal va a un imponente estadio

El Aconcagua Arena será el escenario de las definiciones del futsal local. Entre sábado y domingo habrá definiciones para todas las divisiones, aunque los platos fuerte son las primeras del Futsal Premium: el sábado chocarán Andes Talleres y Jockey Club por el masculino (a las 19), mientras que el domingo se medirán Cementista y Jockey Club por el femenino (a las 21).

Futsal
Jockey quiere cerrar un semestre perfecto en futsal.

Jockey quiere cerrar un semestre perfecto en futsal.

Vóley levanta el telón

El primero en salir al ruedo será el vóley, con las series de ambas categorías: Maipú y Regatas arrancan hoy la serie al mejor de 3 partidos en los varones (sábado y martes, los otros partidos), mientras que las mujeres jugarán sábado, lunes y martes, duelo que van a protagonizar Regatas y Universidad de Cuyo.

Hockey sobre césped y dos tremendas finales

El sábado será el turno para el hockey sobre césped, con dos encuentros de alto voltaje. La cita será en el estadio de Godoy Cruz a partir de las 17 hs con el duelo entre Banco Mendoza y Los Tordos (damas). A su término le tocará a los caballeros, con el encuentro que jugarán Alemán y Leonardo Murialdo.

hockey (3)
Los Tordos quiere repetir el título local de hockey sobre césped.

Los Tordos quiere repetir el título local de hockey sobre césped.

Tras el masculino, es el turno del femenino en hockey sobre patines

Casa de Italia logró la corona del Clausura el pasado fin de semana (le ganó a Palmira), y ahora, será el turno de las chicas. Hoy se jugarán las semifinales entre Impsa B - Godoy Cruz y Giol "B" - Murialdo. Los ganadores, se verán las caras el domingo.

Temas relacionados:

Más sobre Polideportivo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas