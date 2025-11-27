Fin de semana al rojo vivo para el deporte de Mendoza: 7 títulos en juego y un regreso esperado

Futsal Jockey quiere cerrar un semestre perfecto en futsal.

Vóley levanta el telón

El primero en salir al ruedo será el vóley, con las series de ambas categorías: Maipú y Regatas arrancan hoy la serie al mejor de 3 partidos en los varones (sábado y martes, los otros partidos), mientras que las mujeres jugarán sábado, lunes y martes, duelo que van a protagonizar Regatas y Universidad de Cuyo.

Hockey sobre césped y dos tremendas finales

El sábado será el turno para el hockey sobre césped, con dos encuentros de alto voltaje. La cita será en el estadio de Godoy Cruz a partir de las 17 hs con el duelo entre Banco Mendoza y Los Tordos (damas). A su término le tocará a los caballeros, con el encuentro que jugarán Alemán y Leonardo Murialdo.

hockey (3) Los Tordos quiere repetir el título local de hockey sobre césped.

Tras el masculino, es el turno del femenino en hockey sobre patines

Casa de Italia logró la corona del Clausura el pasado fin de semana (le ganó a Palmira), y ahora, será el turno de las chicas. Hoy se jugarán las semifinales entre Impsa B - Godoy Cruz y Giol "B" - Murialdo. Los ganadores, se verán las caras el domingo.