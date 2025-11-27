Hallaron un cuerpo en el mar de Chile y no descartan que sea el joven sanjuanino desaparecido

La Gobernación Marítima de Coquimbo confirmó que durante la mañana de este jueves se produjo el hallazgo de un cuerpo en la bahía, en las cercanías dela famosa playa "4 Esquinas"de Chile. Las autoridades no descartan que se trate del joven sanjuanino desaparecido mientras se bañaba en las aguas de La Serena junto a otras 4 personas que pudieron ser rescatadas.
La novedad se produjo alrededor de las 9:30 cuando realizaban un patrullaje de fiscalización pesquera y su dotación avistó un cuerpo flotando cerca del sector "4 Esquinas", tradicional sitio balneario del vecino país.
Si bien las labores formales de búsqueda por el joven argentino desaparecido habían finalizado el 24 de noviembre, la Autoridad Marítima había indicado que todas las unidades navales y patrullas terrestres mantuvieran búsqueda durante sus desplazamientos y actividades operativas. Esa instrucción permitió concretar el hallazgo de este jueves mientras avanza la investigación.
Investigan si el cuerpo hallado en Chile es el joven argentino desaparecido
Además, se supo que tras el avistamiento, se dio aviso inmediato al Ministerio Público y se activó el protocolo correspondiente. Personal naval recuperó el cuerpo y lo trasladó al Muelle de Pasajeros, donde será entregado al Servicio Médico Legal para realizar las pericias e identificación oficial.
De manera preliminar, y en base a características físicas, la autoridad señaló que no se descarta que el cuerpo pueda corresponder a Alejandro Cabrera Iturriaga, el joven argentino de 17 años desaparecido el 17 de noviembre. Su identidad será confirmada por los organismos competentes y comunicada oportunamente.