Hallaron un cuerpo en el mar de Chile y no descartan que sea el joven sanjuanino desaparecido

La novedad se produjo alrededor de las 9:30 cuando realizaban un patrullaje de fiscalización pesquera y su dotación avistó un cuerpo flotando cerca del sector "4 Esquinas", tradicional sitio balneario del vecino país.

Si bien las labores formales de búsqueda por el joven argentino desaparecido habían finalizado el 24 de noviembre, la Autoridad Marítima había indicado que todas las unidades navales y patrullas terrestres mantuvieran búsqueda durante sus desplazamientos y actividades operativas. Esa instrucción permitió concretar el hallazgo de este jueves mientras avanza la investigación.