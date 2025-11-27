Un médico argentino de 78 años fue detenido en el paso fronterizo Los Libertadores, límite con Chile, luego de que funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas encontraran balas en su vehículo durante una fiscalización.
Detuvieron a un médico argentino por querer pasar a Chile con balas en su camioneta
Le encontraron 12 municiones en distintos compartimentos de una Toyota Hilux con patente argentina. El médico fue arrestado por Carabineros de Chile
La revisión se efectuó sobre una Toyota Hilux con patente argentina, donde el personal detectó inicialmente 4 municiones calibre 32 sin percutar en un compartimento de la cabina. Al continuar el procedimiento, descubrieron otras 8 municiones del mismo calibre dentro de la guantera.
Tras el hallazgo, se informó al fiscal de flagrancia, quien ordenó la detención inmediata del conductor y la incautación de las balas. El hombre fue identificado con las iniciales J.C.R., con residencia en la provincia argentina de San Luis.
El médico argentino, imputado por portación ilegal de municiones en Chile
El médico fue presentado este miércoles ante el Juzgado de Garantía de Los Andes, donde el fiscal Rodolfo Robles Mora le imputó los delitos de portación ilegal de municiones, contemplado en la Ley de Control de Armas, y contrabando.
La magistrada Valeria Crosa dispuso como única medida cautelar la firma quincenal en Carabineros, tras lo cual el hombre recuperó la libertad.