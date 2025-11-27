Detuvieron a un médico argentino por querer pasar a Chile con balas en su camioneta

La revisión se efectuó sobre una Toyota Hilux con patente argentina, donde el personal detectó inicialmente 4 municiones calibre 32 sin percutar en un compartimento de la cabina. Al continuar el procedimiento, descubrieron otras 8 municiones del mismo calibre dentro de la guantera.

Tras el hallazgo, se informó al fiscal de flagrancia, quien ordenó la detención inmediata del conductor y la incautación de las balas. El hombre fue identificado con las iniciales J.C.R., con residencia en la provincia argentina de San Luis.