Quedó habilitado un nuevo paso para cruzar a Chile y está restringido para los camiones de carga

El gobierno de San Juan informó que este jueves al mediodía estará oficialmente habilitada la temporada 2025/2026 del Paso Internacional Agua Negra, uno de los principales corredores cordilleranos que conectan la provincia con la Región de Coquimbo, en Chile. Es un camino alternativo al Paso Internacional Cristo Redentor.
La apertura es coordinada por Martín Lorenzo, en representación de la Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras, dependiente del Ministerio del Interior, en trabajo conjunto con autoridades del gobierno sanjuanino. El camino funcionará de lunes a lunes y se realizaron mejoras en La Aduana, como en los servicios al viajero.
El paso quedará habilitado exclusivamente para vehículos 4x2, 4x4, motocicletas y ómnibus de hasta 25 pasajeros, por lo que no estará permitido el tránsito de camiones u otros vehículos pesados en esta etapa.
Los horarios fijados para esta temporada son:
- Ingreso a Chile: de 7 a 17
- Salida hacia Argentina: de 7 a 21
El paso que descomprime el Cristo Redentor
La reapertura del Paso de Agua Negra —que el año pasado alcanzó un récord de más de 62.000 viajeros— vuelve a posicionarlo como un motor clave para la integración binacional y el crecimiento turístico de la región.