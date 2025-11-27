Quedó habilitado un nuevo paso para cruzar a Chile y está restringido para los camiones de carga

La apertura es coordinada por Martín Lorenzo, en representación de la Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras, dependiente del Ministerio del Interior, en trabajo conjunto con autoridades del gobierno sanjuanino. El camino funcionará de lunes a lunes y se realizaron mejoras en La Aduana, como en los servicios al viajero.

El paso quedará habilitado exclusivamente para vehículos 4x2, 4x4, motocicletas y ómnibus de hasta 25 pasajeros, por lo que no estará permitido el tránsito de camiones u otros vehículos pesados en esta etapa.