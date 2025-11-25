Mendocina destacada: Maru Fernández ganó el exigente trail running 130k Tronador en Bariloche

Con más de 3.500 corredores de 40 países, hubo una mendocina destacada que brilló en la más larga y dura de las categorías, la de los 130 kilómetros. A campo traviesa y superando cerros de cerca de 2.000 metros de altura en los paradisíacos paisajes de Los Andes patagónicos, Mariana Maru Fernández se impuso con un tiempo de 21 horas 10 minutos 16 segundos.

En esta carrera que forma parte del circuito mundial Ultra Trail Mont Blanc (UTMB) escoltaron a Fernández, Rachel Spaulding y Milagros Rivas. En la rama masculina, los tres primeros puestos fueron para Ethan Peters, Remigio Huamán Quispe y Noam Franchi.