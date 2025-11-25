Inicio Ovación Polideportivo Trail Running
Mendocina destacada: Maru Fernández ganó el exigente trail running 130k Tronador en Bariloche

Maru Fernández se consagró como mendocina destacada en el trail running internacional, al ganar los 130k Tronador en Bariloche, parte del circuito mundial UTMB

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Mendocina destacada: Mariana Maru Fernández ganó en la rama femenina la prueba de trail running más exigente -130k- en Bariloche.

En la primera edición de la exigente competencia de trail running Patagonia Bariloche by UTMB 2025, brilló una mendocina en la más exigente prueba 130k Tronador que se disputó este fin de semana en Río Negro. Las categorías que se corrieron fueron: 12K, 22K, 33K, 55K, 80K y 130K.

Con más de 3.500 corredores de 40 países, hubo una mendocina destacada que brilló en la más larga y dura de las categorías, la de los 130 kilómetros. A campo traviesa y superando cerros de cerca de 2.000 metros de altura en los paradisíacos paisajes de Los Andes patagónicos, Mariana Maru Fernández se impuso con un tiempo de 21 horas 10 minutos 16 segundos.

En esta carrera que forma parte del circuito mundial Ultra Trail Mont Blanc (UTMB) escoltaron a Fernández, Rachel Spaulding y Milagros Rivas. En la rama masculina, los tres primeros puestos fueron para Ethan Peters, Remigio Huamán Quispe y Noam Franchi.

atletismo-trail running-bariloche-ganadores (1)

Bariloche se consolidó como escenario internacional del trail running con la Patagonia Bariloche by UTMB 2025, y además definió a los atletas que competirán en el Ultra Trail Mont Blanc en Francia.

