Ariel Holan respondió a las críticas sobre el polémico trofeo que le dio la AFA a Rosario Central: "Les debe romper los h..."

Por UNO
Rosario Central fue condecorado como Campeón de la Liga 2025 por culminar primero en la Tabla Anual de posiciones. Entre gallos y media noche se decidió en el transcurso del torneo brindarle el título de campeón al Canalla y la polémica se desató por todos lados, incluso en cancha cuando Estudiantes de La Plata decidió darle la espalda al elenco rosarino en el pasillo del campeón en el Gigante de Arroyito por los octavos de final del Clausura.

Luego de la eliminación, habló el entrenador de Rosario Central y dejó una categórica frase sobre el revuelo que provocó en el fútbol argentino el trofeo otorgado por AFA para el Canalla.

Ariel Holan junto a Ángel Di María y otras personalidades de Rosario Central recibiendo el trofeo en AFA.

Qué dijo Ariel Holan sobre el título que AFA le dio a Rosario Central

En el ámbito del fútbol argentino, el trofeo para Rosario Central generó una suerte de indignación por la decisión de cambiar las reglas de juego en el transcurso mismo del torneo. Estudiantes de La Plata, la comunidad de las redes sociales donde se aglomera gran cantidad de público, entre otras personalides, manifestaron su descontento por el campeonato brindado al Canalla.

Al respecto, en diálogo con Bamboo Play, Ariel Holan argumentó: "¿Por qué le bajan el precio? Pero también ahí, pienso: ‘Central es del interior y les debe romper los huevos a todos soberanamente que Central haya hecho esta campaña’". En ese sentido, el DT de Rosario Central remató: "cuando le toca a los otros nadie dice nada".

"Nosotros no pedimos nada. Esto fue una decisión de todo el Comité Ejecutivo de la AFA, al cual yo agradezco que hayan tenido la distinción para Rosario Central, de considerar que merecía una estrella más para su vitrina", explicó.

Además, Holan se refirió a la relevancia de Ángel Di María como la figura destacada y referente de Rosario Central a quien considera que no debe faltársele el respeto. “A mi me da mucha bronca, pero somos capaces de hasta de poner en tela de juico a uno de los futbolistas más importantes, sin ninguna duda, sino el más… Porque cuando vos hacés la cuenta de la trascendencia que tuvo Fideo en los trofeos que gritan todas las camisetas".

Rosario Central quedó eliminado ante Estudiantes de La Plata en octavos de final del Torneo Clausura en lo que fue derrota 1 a 0 en el Gigante de Arroyito con gol de Edwin Cetré.

