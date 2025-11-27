Ariel Holan respondió a las críticas sobre el polémico trofeo que le dio la AFA a Rosario Central: "Les debe romper los h..."

Al respecto, en diálogo con Bamboo Play, Ariel Holan argumentó: "¿Por qué le bajan el precio? Pero también ahí, pienso: ‘Central es del interior y les debe romper los huevos a todos soberanamente que Central haya hecho esta campaña’". En ese sentido, el DT de Rosario Central remató: "cuando le toca a los otros nadie dice nada".

"Nosotros no pedimos nada. Esto fue una decisión de todo el Comité Ejecutivo de la AFA, al cual yo agradezco que hayan tenido la distinción para Rosario Central, de considerar que merecía una estrella más para su vitrina", explicó.

Además, Holan se refirió a la relevancia de Ángel Di María como la figura destacada y referente de Rosario Central a quien considera que no debe faltársele el respeto. “A mi me da mucha bronca, pero somos capaces de hasta de poner en tela de juico a uno de los futbolistas más importantes, sin ninguna duda, sino el más… Porque cuando vos hacés la cuenta de la trascendencia que tuvo Fideo en los trofeos que gritan todas las camisetas".

Rosario Central quedó eliminado ante Estudiantes de La Plata en octavos de final del Torneo Clausura en lo que fue derrota 1 a 0 en el Gigante de Arroyito con gol de Edwin Cetré.