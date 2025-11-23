Tras el polémico trofeo recibido, Rosario Central cayó en el Gigante de Arroyito frente a Estudiantes
Estudiantes clasificó a los cuartos de final tras vencer como visitante a Rosario Central con un golazo de Edwin Cetré
La previa de Rosario Central y Estudiantes de La Plata estuvo encendida porque el León fue el único equipo que se atrevió a hacerle frente a la AFA y declaró que no estaban de acuerdos con el premio entregado al Canalla tras ser el equipo que más puntos sumó en el año.
Tras el polémico campeonato, Rosario Central cayó en el Gigante de Arroyito frente a Estudiantes
El Canalla recibió al Pincha en el partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura en un encuentro con mucho morbo ya que la dirigencia del equipo de La Plata comandada por Sebastián Verón se manifestó en contra del premio otorgado al equipo rosarino.
Luego del comienzo hostil por la cuestión protocolar, el juego transcurrió con cierta tranquilidad donde privó el fútbol y no los enfrentamientos de las partes que se están produciendo en las redes sociales.
El gol de la visita llegó tras una genialidad de Edwin Cetré, quien a los 30 minutos del primer tiempo recibió en el sector izquierdo y logró abrir su botín derecho para mandar la pelota al fondo de la red luego de una gran definición.
¡¡GOLAZO DE CETRÉ PARA EL 1-0 DE ESTUDIANTES ANTE ROSARIO CENTRAL EN ARROYITO!!
Aunque el equipo que capitanea Ángel Di María fue el dueño del balón, no lograron llegar al empate mientras que la figura de Fernando Muslera se acrecentaba más ya que cuando no se quedaba con la pelota entre sus manos, los remates de los jugadores Canallas se iban cerca.
Aunque Rosario Central fue el equipo que más puntos logró en el año - de hecho por eso fue premiado con el trofeo de Campeón de Liga - no logró imponerse a Estudiantes y su año terminó por ahora. Por su lado, el Pincha sacó el boleto para los cuartos de final.
Así sigue el torneo Clausura sin Rosario Central
Los playoffs del Torneo Clausura continuará con Estudiantes de La Plata recibiendo a Central Córdoba en los cuartos de final, quienes vencieron en la instancia anterior a San Lorenzo por 2 a 1 en un partido lleno de polémicas.
El ganador de esa llave enfrentará a los gandores de Unión de Santa Fe - Gimnasia de La Plata y Deportivo Riestra - Barracas Central (recien deben enfrentarse por octavos de final).