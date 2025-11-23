Tras el polémico trofeo recibido, Rosario Central cayó en el Gigante de Arroyito frente a Estudiantes

Luego del comienzo hostil por la cuestión protocolar, el juego transcurrió con cierta tranquilidad donde privó el fútbol y no los enfrentamientos de las partes que se están produciendo en las redes sociales.

El gol de la visita llegó tras una genialidad de Edwin Cetré, quien a los 30 minutos del primer tiempo recibió en el sector izquierdo y logró abrir su botín derecho para mandar la pelota al fondo de la red luego de una gran definición.

Aunque el equipo que capitanea Ángel Di María fue el dueño del balón, no lograron llegar al empate mientras que la figura de Fernando Muslera se acrecentaba más ya que cuando no se quedaba con la pelota entre sus manos, los remates de los jugadores Canallas se iban cerca.

Aunque Rosario Central fue el equipo que más puntos logró en el año - de hecho por eso fue premiado con el trofeo de Campeón de Liga - no logró imponerse a Estudiantes y su año terminó por ahora. Por su lado, el Pincha sacó el boleto para los cuartos de final.

Estudiantes - Rosario Central Rosario Central no pudo aprovechar la localía ni el estado festivo del Gigante de Arroyito.

Así sigue el torneo Clausura sin Rosario Central

Los playoffs del Torneo Clausura continuará con Estudiantes de La Plata recibiendo a Central Córdoba en los cuartos de final, quienes vencieron en la instancia anterior a San Lorenzo por 2 a 1 en un partido lleno de polémicas.

El ganador de esa llave enfrentará a los gandores de Unión de Santa Fe - Gimnasia de La Plata y Deportivo Riestra - Barracas Central (recien deben enfrentarse por octavos de final).