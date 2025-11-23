Un truco de costura impresionante: 3 formas de usar un elástico para arreglar ropa

Un truco y tres opciones: qué cosas puedo coser en casa con un elástico
El elástico es un accesorio de costura que fue creado para solucionar muchísimos problemas de ropa. Normalmente, se usa para agregar flexibilidad a las prendas y un ajuste seguro. Reemplaza viejas formas como las tiras que ajustan o los cordones.
El elástico de tela fue inventado en 1958 por un químico estadounidense llamado Joseph Shivers, que se inspiró en la banda de caucho que Stephen Perry creó en 1845. Este material se caracterizaba por ser muy flexible y sintético. Fue una revolución para la ropa deportiva y otras prendas.
Con un elástico y un truco de costura se pueden arreglar muchas prendas de ropa en casa y confeccionar algunos accesorios desde cero. A continuación te dejo tres opciones de truco para aprovechar los retazos de elástico.
- Cosiendo un pequeño trozo de elástico en la cintura de un pantalón, puedes ajustarla o achicarla. Este truco es muy útil para pantalones estirados o anchos.
- El segundo truco de ropa consiste en colocar un elástico en los puños de las camperas cuando se estiran o pierden elasticidad.
- Finalmente, puedes usar un trozo de elástico con un trozo de tela bonito para diseñar un separador de libros. Este truco es perfecto para aprovechar retazos de tela.
Un truco y algo más: consejos para empezar a coser tu propia ropa en casa
- Empieza por proyectos pequeños y sencillos. Por ejemplo, puedes buscar algún truco para hacer un ruedo, arreglar un agujero en la ropa o reciclar retazos de tela para hacer vinchas para el pelo.
- Si tienes máquina de coser, utiliza siempre agujas de diferentes medidas para cada grosor de tela y DIY. También es importante realizar una revisión o limpieza anual de la máquina de coser para eliminar pelusas o polvo acumulado que puede dañar el funcionamiento del aparato.
- Antes de coser o realizar cualquier tipo de truco en casa, realiza moldes de papel. Los moldes son complicados y aburridos, pero te ahorran muchos problemas de medidas y descosidas.
- Remoja las telas de algodón antes de cortarlas y coserlas. Este tipo de tejido se contrae por el agua caliente o tibia y reduce su tamaño.
- Plancha las telas antes de coserlas para hacer bien los cortes o marcas. También es importante hilvanar los bordes de las telas que tienden a deshilacharse. Sigue estos consejos, toma un truco y comienza a coser en casa.
- Ten a mano una caja o costurero con los materiales básicos de costura. Unas buenas tijeras, hilos de colores, agujas, regla y lápices son indispensables para empezar a coser en casa.