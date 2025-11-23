Un truco de costura impresionante: 3 formas de usar un elástico para arreglar ropa

elástico de ropa Existen elásticos de diferentes materiales, grosores, medidas y colores.

Un truco y tres opciones: qué cosas puedo coser en casa con un elástico

El elástico es un accesorio de costura que fue creado para solucionar muchísimos problemas de ropa. Normalmente, se usa para agregar flexibilidad a las prendas y un ajuste seguro. Reemplaza viejas formas como las tiras que ajustan o los cordones.

El elástico de tela fue inventado en 1958 por un químico estadounidense llamado Joseph Shivers, que se inspiró en la banda de caucho que Stephen Perry creó en 1845. Este material se caracterizaba por ser muy flexible y sintético. Fue una revolución para la ropa deportiva y otras prendas.