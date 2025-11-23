El árbol ideal para decorar tu jardín: flores de algodón rosa y un perfume dulce

Acacia de Constantinopla Las flores de esta especie ofrecen una estructura esponjosa y de colores.

Cuidados del árbol

Según los expertos de Picture This, "tiene necesidades de cuidado adaptables, lo que lo hace relativamente sencillo de mantener". Tiene preferencia por condiciones más secas, por lo que es importante no regar en exceso. Lo ideal es un riego una vez por semana en otoño-invierno, y dos veces a la semana en primavera-verano.

La Acacia de Constantinopla prospera mejor bajo la exposición completa al sol, ya que esto fomenta un crecimiento vigoroso, una salud óptima y una floración abundante. Resiste lugares de sombra, aunque puede experimentar una reducción en la floración y tasas de crecimiento más lentas.

arbol Acacia de Constantinopla Este árbol puede alcanzar una altura de entre 6 y 15 metros.

Para un crecimiento óptimo, este árbol se beneficia de fertilizantes de nutrición equilibrada con proporciones iguales de nitrógeno, fósforo y potasio. Se aplican una vez en primavera y nuevamente a mediados del verano para apoyar un crecimiento vigoroso y una floración exuberante.