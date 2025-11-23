El árbol ideal para decorar tu jardín: flores de algodón rosa y un perfume dulce

Cultivar árboles en el jardín de tu propiedad tiene múltiples ventajas. Ofrecen sombra durante el caluroso verano y un follaje espectacular en otoño, pueden bloquear la vista y brindar mayor privacidad. Además, algunas especies tienen flores que llenan de color y perfume el ambiente.
Este es el caso del árbol de la seda o Acacia de Constantinopla, una especie ornamental muy popular debido a su atractivo follaje y a sus llamativas flores. Originario de Asia, este árbol es muy valorado por ser capaz de aportar un toque exótico y tropical a cualquier entorno.
Uno de sus detalles característicos son sus flores esponjosas y fragantes, junto con su follaje plumoso, por lo que este árbol es capaz de crear una estética única y proporcionar una preciada sombra. Pero no solo se trata de una planta con una belleza singular, sino que también es resistente y se adapta con facilidad a diferentes condiciones.
Cuidados del árbol
Según los expertos de Picture This, "tiene necesidades de cuidado adaptables, lo que lo hace relativamente sencillo de mantener". Tiene preferencia por condiciones más secas, por lo que es importante no regar en exceso. Lo ideal es un riego una vez por semana en otoño-invierno, y dos veces a la semana en primavera-verano.
La Acacia de Constantinopla prospera mejor bajo la exposición completa al sol, ya que esto fomenta un crecimiento vigoroso, una salud óptima y una floración abundante. Resiste lugares de sombra, aunque puede experimentar una reducción en la floración y tasas de crecimiento más lentas.
Para un crecimiento óptimo, este árbol se beneficia de fertilizantes de nutrición equilibrada con proporciones iguales de nitrógeno, fósforo y potasio. Se aplican una vez en primavera y nuevamente a mediados del verano para apoyar un crecimiento vigoroso y una floración exuberante.