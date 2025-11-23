Inicio Series y películas Netflix
La serie de 6 capítulos en Netflix que parece tranquila, hasta que un giro inesperado la vuelve una obsesión

Brilla en Netflix como una de las propuestas más atrapantes, ideal para quienes buscan series y películas llenas de suspenso, secretos y giros inesperados

Antonella Prandina
Antonella Prandina
Sofía Sisniega es una de las actrices de esta serie mexicana que triunfa en Netflix. 

Netflix cuenta con un catálogo con series y películas que conquistan a los suscriptores, y entre sus opciones destaca una producción que pasó desapercibida, pero que en su estreno generó un verdadero furor mundial.

Se trata de Las viudas de los jueves, una serie de suspenso y drama que revela los secretos ocultos de cinco familias privilegiadas, donde nada es tan perfecto como aparenta. Esta ficción mexicana, lanzada en Netflix en septiembre de 2023, es una nueva versión de la reconocida película argentina de 2009 que también fue un éxito en su momento.

Dirigida por Humberto Hinojosa y basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro (2005), la serie cuenta con solo 6 capítulos que combinan misterio, tensión y giros inesperados, ideal para quienes buscan series atrapantes dentro de la plataforma de Netflix.

las viudas de los jueves 3
La serie Las viudas de los jueves est&aacute; en Netflix con una historia cargada de suspenso y secretos que revelan el lado oculto de una comunidad de &eacute;lite.

Netflix: de qué trata la serie Las viudas de los jueves

La serie Las viudas de los jueves es una adaptación de la exitosa novela argentina homónima que sigue las vidas aparentemente perfectas de cinco familias privilegiadas que demuestran lo mucho que pueden engañar las apariencias.

“Teresa encuentra a su marido y a sus dos mejores amigos muertos en la lujosa comunidad donde residen. Conforme la verdad sale a la luz, también lo harán sus secretos más oscuros”, versa la sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Las viudas de los jueves.

las viudas de los jueves netflix serie.jpg
Con solo seis cap&iacute;tulos, Las viudas de los jueves se posiciona entre las series de Netflix m&aacute;s buscadas por su mezcla de drama, misterio y revelaciones impactantes.

La trama de Las viudas de los jueves da giros inesperados y desmorona las vidas idílicas de las familias que viven en Las Cascadas. A medida que avanza la serie, el tono oscuro va en aumento.

Esta adaptación a las costumbres mexicanas promete dar de qué hablar, y por eso Netflix la recomienda para engancharse a la pantalla en 2025.

Netflix: tráiler de la serie Las viudas de los jueves

Embed - Las viudas de los jueves | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Las viudas de los jueves, serie de Netflix

  • Omar Chaparro
  • Cassandra Ciangherotti
  • Irene Azuela
  • Juan Pablo Medina
  • Zuria Vega
  • Alfonso Bassave
  • Pablo Cruz Guerrero
  • Sofía Sisniega
  • Mayra Hermosillo
  • Gerardo Trejoluna
  • Claudette Maillé

Dónde ver la serie Las viudas de los jueves, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Las viudas de los jueves se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Las viudas de los jueves se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Las viudas de los jueves se puede ver en Netflix.

