La serie de 6 capítulos en Netflix que parece tranquila, hasta que un giro inesperado la vuelve una obsesión

Se trata de Las viudas de los jueves, una serie de suspenso y drama que revela los secretos ocultos de cinco familias privilegiadas, donde nada es tan perfecto como aparenta. Esta ficción mexicana, lanzada en Netflix en septiembre de 2023, es una nueva versión de la reconocida película argentina de 2009 que también fue un éxito en su momento.

Dirigida por Humberto Hinojosa y basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro (2005), la serie cuenta con solo 6 capítulos que combinan misterio, tensión y giros inesperados, ideal para quienes buscan series atrapantes dentro de la plataforma de Netflix.