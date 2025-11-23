Boca busca la clasificación a los cuartos de final ante Talleres en La Bombonera

El partido, que está programado para las 20, se llevará a cabo en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, y se podrá ver a través de TNT Sports, mientras que el árbitro será Sebastián Zunino y en el VAR estará Adrián Franklin.

boca, tigre, torneo clausura

Boca se metió en los octavos de final del Torneo Clausura luego de una muy buena actuación en la fase regular, donde terminó en la primera posición de la Zona A con 29 puntos, cuatro por encima de sus más inmediatos perseguidores, que fueron Unión de Santa Fe y Racing.